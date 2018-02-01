По инициативе президента, будут упрощены правила помилования лиц, осужденных за ненасильственное преступление Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'18 / 20:33



По инициативе президента Грузии Георгия Маргвелашвили, упрощаются правила помилования лиц, осужденных за ненасильственные преступления. Об этом сегодня заявил председатель Комиссии по помилованию Звиад Коридзе на своей пресс-конференции.



В соответствии с новыми правилами, от заключенных за ненасильственные преступления не будет требоваться обязательное отбытие определенной части наказания для того, чтобы получить право обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Они получат право на обращение за помилованием сразу, как только в суде окончательно завершится рассмотрение дела.



По заявлению Звиада Коридзе, упрощенная процедура помилования затронет лиц, осужденных за употребление наркотиков. Упрощенные правила будут также будут распространяться на осужденных, которые отбывают наказание за несоблюдение вердикта суда (а в соответствии с вердиктом, им, как правило, потребителям наркотических веществ, было ограничено выполнение определенной деятельности и они нарушили это ограничение).



Помимо лиц, осужденных за употребление наркотиков, право на использование упрощенной процедурой помилования также получат лица, которые впервые совершили преступление против собственности, или должностное преступление, предпринимательское, коммерческое, экономическое и финансовое преступление.



«Этой инициативой президент сегодня еще раз выразил свое отношение к ненасильственным правонарушениям и сделал его более гуманным процесс производства помилования», - отметил Звиад Коридзе. По его словам, упрощенная процедура помилования не будет распространяться на тех лиц, которые отбывают наказание за реализацию наркотических и психотропных веществ, а также за приобретение-хранение и ввоз-транзит наркотических веществ в особо крупных количествах.



Инициативу президента положительно оценили оппозиционные партии.



По заявлению представителя Единого национального движения Ники Руруа, это шаг в правильном направлении, но этого недостаточно, потому что «необходимо произвести декриминализацию, т.е. в тюрьму не должны садиться потребители (наркотиков)».



Этот подход президента назвал «вполне приемлемым» член Европейской Грузии Георгий Тугуши. Он также подчеркнул, что вопрос помилования - это «гарантированное Конституцией право президента, кого он помилует – это решать лично ему».



Примечательно, что вопрос помилования осужденных за преступления, связанные с наркотиками, является одним из тех вопросов, которые периодически выдвигают НПО, работающие над изменением «репрессивной наркополитики», и которые требуют отмены уголовного наказания потребителей наркотиков. В рамках крупномасштабной акции с требованием либерализаци закнодательства, регулирующего наркополитику, в декабре прошлого года гражданские активисты обратились к президенту с просьбой «помиловать массовым образом» лиц, осужденных за наркопреступления.



Согласно Конституции Грузии, помилование является исключительным полномочием президента страны, процедуру которого президент определяет своим указом.



Правила помилования распространяются на тех осужденных и отбывших наказание лиц, которые отбыли наказание и с них не снята или не аннулирована судимость. Вопросы помилования заключенных рассматривает специальная комиссия, которая представляет президенту соответствующие рекомендации для принятия окончательного решения. Однако в то же время президент правомочен принять решение о помиловании лица «без соблюдения требований», предусмотренных в правилах помилования.



Во время президентства Георгия Маргвелашвили всего помилование получил 3671 человек, в том числе, осужденные и лица, отбывшие наказание. Tweet