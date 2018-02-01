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Москва и Тбилиси не смогли договориться по Соглашению о мониторинге торговли от 2011 года
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'18 / 20:05

Специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе 31 января в Праге встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным в рамках двустороннего диалога, который стартовал в конце 2012 года.

По словам правительства Грузии, на встрече дипломаты обсудили ход реализации Соглашения о мониторинге торговли от 2011 года, которое недавно стало предметом разногласий между Тбилиси и Москвой.

«Зураб Абашидзе подчеркнул то обстоятельство, что реализация Соглашения 2011 года возможна только при полном уважении его принципов и положений, без всяких интерпретаций и политизации. В этом контексте следует отметить, что в последние время в России на официальном уровне были сделаны заявления, которые однозначно противоречат принципам и сути указанного соглашения», - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

В заявлении подчеркивается, что в ходе обсуждения вопроса в Праге были выявлены «серьезные различия в позициях», и что Россия «делает абсолютно неприемлемую интерпретацию ряда существенных положений соглашения, что создает серьезную угрозу для надлежащего выполнения обязательств по указанному соглашению».

Зураб Абашидзе прокомментировал этот вопрос также в интервью телекомпании «Рустави-2» и в очередной раз отметил, что недавние заявления Кремля «явно противоречат принципам и сути соглашения».

«Говорят о т.н. таможенных границах между Грузией и Абхазией, а также между Грузией и Цхинвальским регионом. Как известно, в этом соглашении не зафиксировано никаких таможенных границ. Речь идет о торговых коридорах и терминалах, где они должны размещаться», - заявил Абашидзе.

19 декабря Тбилиси подписал соглашение с расположенной в Женеве компанией SGS об осуществлении мониторинга на перемещение товаров между Россией и Грузией. Москва заявила, что она также намеревается подписать соглашение.

Контракт является частью соглашения, достигнутого между Тбилиси и Москвой 9 ноября 2011 года, которое предусматривает создание комплексной, современной системы наблюдения и аудита перевозки грузов через оккупированную Абхазию и Южную Осетию. Соглашение предусматривает наем «нейтральной частной компании» для контроля за передвижением грузов через три «торговых коридора». Два торговых коридора расположены в оккупированных регионах, а третий – на КПП Казбеги – Верхний Ларс.
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