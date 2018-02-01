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Последнее обновление: 20:33 - 1 Февр.'18
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Министр обороны Грузии посетил Румынию
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'18 / 18:12

Министр обороны Грузии Леван Изория, который с двухдневным официальным визитом посещает Бухарест, встретился со своим румынским коллегой Михаем Фифором и подписал План двустороннего сотрудничества, предусматривающий более тесное сотрудничество между двумя министерствами.

По информации Министерства обороны Румынии, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отношения между двумя странами и новые перспективы расширения военного диалога.

Министерство обороны Румынии также отмечает, что министры договорились начать консультации для подготовки новых проектов в сфере оборонного сотрудничества, в ходе которых будет учитываться ситуация с точки зрения безопасностью в Черноморском регионе.

Леван Изория заявил после встречи, что «символично», что с первым визитом за рубежом в 2018 году он посещает именно Румынию. «Этим визитом мы подчеркиваем высокий уровень сотрудничества между нашими двумя странами в Черноморском регионе, что мы очень активно вовлечены в диалог с точки зрения укрепления безопасности в этом регионе», - заявил Изория.

1 февраля Леван Изория встретился с министром иностранных дел Румынии Теодором Мелескану. Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе, участие румынских наблюдателей в Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и перспективы интеграции Грузии в НАТО.
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О Сивил Джорджия
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