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Делегации Сухуми и Цхинвали приняли участие мероприятиях, посвященных Дню независимости Науру
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'18 / 15:39

Представители оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона с длительным визитом посещают Науру.

Делегации, которые возглавляют министры иностранных дел оккупированной Абхазии и Южной Осетии, Даур Кове и Дмитрий Медоев, 31 января приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию независимости Науру.

Президент Науру Барон Вака, который пригласил министров иностранных дел в свою страну во время визита в Абхазию и Москву два месяца назад, принял Кове и Медоева 26 января. Последний также провел встречу с президентом Микронезии Питером Кристианом.

Расположенное в Тихом океане самое малое островное государство Науру признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2009 году. К этому времени независимость двух регионов Грузии также признана Россией, Венесуэлой и Никарагуа.
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