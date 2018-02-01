Делегации Сухуми и Цхинвали приняли участие мероприятиях, посвященных Дню независимости Науру

Представители оккупированных регионов Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона с длительным визитом посещают Науру.



Делегации, которые возглавляют министры иностранных дел оккупированной Абхазии и Южной Осетии, Даур Кове и Дмитрий Медоев, 31 января приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию независимости Науру.



Президент Науру Барон Вака, который пригласил министров иностранных дел в свою страну во время визита в Абхазию и Москву два месяца назад, принял Кове и Медоева 26 января. Последний также провел встречу с президентом Микронезии Питером Кристианом.



Расположенное в Тихом океане самое малое островное государство Науру признало независимость Абхазии и Южной Осетии в 2009 году. К этому времени независимость двух регионов Грузии также признана Россией, Венесуэлой и Никарагуа.