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В Брюсселе прошло очередное заседание Комиссии НАТО-Грузия
Civil Georgia, Tbilisi / 1 Февр.'18 / 14:21

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил журналистам после заседания Комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе 31 января, что «Грузия продвигается вперед и использует все практические инструменты на пути интеграции в НАТО, чтобы достичь конечной цели, которая связана с нашим членством в Североатлантическом союзе».

На заседании комиссии, которое проходило в Штаб-квартире НАТО, обсудили реализацию Ежегодной национальной программы 2017 года, а также ситуация с точки зрения безопасности в стране, в том числе, вызовы на Черном море и вокруг него.

 

«Грузия достигла особого прогресса по всем направлениям, которые представляют собой основу Национальной программы в плане демократического развития, экономических и оборонных реформ», - заявил Джанелидзе и добавил, что 2017 год был оценен, как «очень успешный год всеми странами-членами альянса».

Он также затронул тему Саммита НАТО 2018 года и отметил, что «мы также ожидаем, что Грузия будет представлена в соответствующих форматах на Саммите 2018 года». Он выразил надежду, что прогресс Грузии «отразится соответствующим образом» на саммите.

В рамках своего визита в Брюссель министр иностранных дел Грузии провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем Роуз Гетемюллер.
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О Сивил Джорджия
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