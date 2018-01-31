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Последнее обновление: 17:04 - 31 Янв.'18
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НБГ сохранил свою учетную ставку на уровне 7,25%
Civil Georgia, Tbilisi / 31 Янв.'18 / 17:04

Национальный банк Грузии оставил ставку рефинансирования в неизменном виде на уровне 7,25% после того, как в предыдущем месяце ставку увеличил на 25 базисных пунктов.

В опубликованном 31 января заявлении НБГ отметил, что «номинальный эффективный обменный курс в конце 2017 года значительно обесценился, что усилило давление на инфляцию и способствовало усилению инфляционных ожиданий».

Банк также отметил, что, несмотря на недавнее укрепление лари, влияние обесценения на инфляцию в предыдущем периоде еще не исчерпалось в полной мере.

«По текущему прогнозу, показатель годовой инфляции в течение первых месяцев 2018 года сократится и в течение года будет близок к среднему целевому показателю», - говорится в заявлении банка.

Национальный банк приступил к ужесточению монетарной политики с февраля 2015 года, и ставка рефинансирования была увеличена поэтапно с 4% в начале 2015 года до 8% к концу года.

В течение первых трех месяцев 2016 года ставка рефинансирования оставалась неизменной на уровне 8%, а с апреля началось ее поэтапное увеличение, с сентября до января 2017 года оставалась неизменной на уровне 6,5%. 25 января НБГ увеличил ставку рефинансирования до 6,75%, а 2 мая – до 7%. На прошедших 14 июня и 26 июля заседании НБГ оставил свою учетную ставку неизменной. А на заседании 13 декабря увеличил ставку до 7,25%.

Очередное заседание Комитета монетарной политики НБГ пройдет 14 марта 2018 года.
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