Депутаты Грузинской мечты приступили к работе над «поправками Гиргвлиани» Civil Georgia, Tbilisi / 30 Янв.'18 / 20:35



Депутаты Грузинской мечты приступают к работе над пакетом законодательных поправок, которые ставят своей целью ужесточение наказания для представителей власти в случае создания ими препятствий правосудию.



Законодательную инициативу 29 января представил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



По его заявлению, правящая команда начала обсуждение этой инициативы после того, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и действующий глава государства Георгий Маргвелашвили подвергли критике вынесенный судом 5 января 2018 года вердикт, согласно которому, Саакашвили был признан виновным в злонамеренном использовании служебных полномочий по делу помилования высокодолжностных лиц, осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.



Говоря о деле Гиргвлиани, Мамука Мдинарадзе заявил, что Саакашвили «нагло пытался запаковать нашумевшее дело, как печальный, но банальный факт убийства со стороны государственной машины». По его словам, «Этой наглости Саакашвили, действующий президент целенаправленно создавал политический и псевдоправовой фундамент, который так далеко зашел в защите своего предшественника, что даже объявил Саакашвили жертвой выборочного правосудия и политического преследования».



Законодательную инициативу правящей команды Мдинарадзе символически назвал «поправками Гиргвлиани». По его разъяснению, законодательная инициатива на данном этапе представляет собой идею, для реализации которой будут созданы рабочие группы, а окончательные результаты будут отражены в уголовном законодательстве.



Инициативу «Грузинской мечты» уже поддержал председатель Парламента Грузии. Иракли Кобахидзе обвинил предыдущие власти в «заговоре» против Гиргвлиани и отметил, что «мы можем поддержать любую такую инициативу, которая исключит участие государства и властей в заговоре против народа».



Объявленные правящей командой законодательные изменения вызвали критику со стороны парламентской оппозиции. Член Парламента, депутат Единого национального движения Роман Гоциридзе назвал инициативу «пропагандистской уловкой», а по словам депутата Европейский Грузии Ираклия Абесадзе, «поправки Гиргвлиани» представляют собой «очередной фарс», предложенный обществу.

Инициативу Грузинской мечты негативно оценивают и в Администрации президента.



Парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили призвала правящую партию, прекратить «манипулирование» именем и освободить систему правосудия от тех прокуроров, сотрудников спецслужб и судей, которые в течение многих лет «заказывали» и «прикрывали» нарушение прав человека.



28-летний Сандро Гиргвлиани скончался 28 января 2006 года в результате телесных повреждений, нанесенных ему четырьмя сотрудниками Министерства внутренних дел. В июле 2006 года лица, участвовавшие в преступлении, были приговорены к восьми и семи годам лишения свободы. В ноябре 2008 года, всем четырем осужденным за убийство Гиргвлиани, по акту помилования, принятому тогладним президентом Михаилом Саакашвили, срок заключения был сокращен вдвое, после чего, они покинули тюрьму в в сентябре 2009 года. Tweet На эту же тему Суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу помилования осужденных за убийство Гиргвлиани