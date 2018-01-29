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Последнее обновление: 19:36 - 29 Янв.'18
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Премьер-министр Литвы посещает Грузию
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Янв.'18 / 19:36

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который 28-30 января с трехдневным официальным визитом посещает Грузию, сегодня встретился со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и председателем Парламента Ираклием Кобахидзе.

В ходе двусторонних переговоров Саулюс Сквернялис и Георгий Квирикашвили обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства, возобновляемой энергии, транспорта и туризма. Обсуждались возможности установления транспортных связей между портами Анаклия и Клайпеда, а также назначения прямых авиарейсов между Тбилиси и Вильнюсом.

После заявершения переговоров Саулюс Сквернялис заявил, что Литва всегда последовательно и решительно поддерживала Грузию и ее территориальную целостность, и так будет в будущем.

По словам премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, Литва является «ближайшим союзником и другом» Грузии. По его заявлению, «вклад Литвы в сближение Грузии с ЕС неоценим. Крайне важна сильная политическая поддержка Литвы и в отношении интеграции в НАТО».

Сегодня же Саулюс Сквернялис провел встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. Согласно пресс-релизу, опубликованному на веб-сайте премьер-министра Литвы, Саулюс Сквернялис высоко оценил участие Грузии в миротворческих операциях НАТО и выразил поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО.

В конце дня премьер-министр Литвы встретился с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

В рамках официального визита, 30 января Саулюс Сквернялис посетит поселение ВПЛ в Презети и встретится с представителями Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.
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