Медиа-организации по-прежнему выступают против поправок к Закону «О вещании»

Представители центральных и региональных телеканалов, а также печатных и онлайн-СМИ 26 января встретились с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, которого ознакомили со своими соображениями относительно внесенных в Закон «О вещании» поправок, в отношении которых президент Маргвелашвили использовал вето 15 января.



Представители частных телекомпаний в очередной раз подвергли критике новые правила, которые предоставляют Общественному вещателю больше свободы в управлении бюджетными средствами и возможность получения дополнительных доходов от коммерческой рекламы. По их заявлению, в результате вступления на частный рекламный рынок Общественного вещателя пострадают частные телеканалы, особенно, региональные вещатели, функциональность которых во многом зависит от доходов от рекламы.



Наряду с частными телекомпаниями законодательные изменения подвергла критике также руководитель телеканала «Аджария» Общественного вещателя. По словам Натии Капанадзе, «этот процесс не сможет принести лучшие результаты для Общественного вещателя». По ее словам, процесс законодательных изменений должен быть приостановлен до тех пор, пока потребности общественных каналов не будут пересмотрены «фундаментально».



Выступая на встрече, спикер Парламента заявил, что во время обсуждения законодательных поправок в декабре, в рядах правящей команды были разные мнения, но при принятии решения «мы не выслушали достаточно аргументов, которые доказывали бы нецелесообразность этого законопроекта». По его же словам, «жесткие аргументы» также не содержатся в мотивированных замечаниях, представленных президентом.



Кроме того, Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузинская мечта не имеет «никакого политического интереса» к законопроекту и что «главное, получить такой законопроект, который, с одной стороны, принесет пользу интересу развития Общественного вещателя в Грузии, и с другой стороны, не навредит интересам частных вещателей».



Глава Парламента также выразил готовность к тому, чтобы вокруг спорного законопроекта были бы проведены дополнительные консультации «в расширенном формате», с участием представителей Общественного вещания и депутатов.



Инициированные к Закону «О вещании» поправки были приняты Парламентом 22 декабря, а 15 января президент наложил вето на законопроект и вернул его для рассмотрения в Парламент с мотивированными замечаниями. Кроме медиа-организаций, с принятыми законодательными поправками не согласна часть представителей правящей команды, а также парламентская оппозиция и гражданский сектор. Неправительственные организации и медиа-средства призвали Парламент принять мотивированные замечания президента.