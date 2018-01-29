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Тбилиси критикует Россию за открытие таможенного пункта в Ахалгори
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Янв.'18 / 18:37

Министерство иностранных дел Грузии осуждает «открытие со стороны оккупационных режимов России т.н. таможенного пункта в оккупированном регионе Грузии, в частности, в Ахалгори, а в Сухуми – создание т.н. специализированного таможенного поста Федеральной таможенной службы России», - заявил МИД Грузии 27 января.

По информации МИД Грузии, открытие двух пунктов «ставит своей целью интеграцию оккупированных регионов - Абхазии и Цхинвальского региона в единое таможенное пространство России и представляет собой еще один незаконный шаг, предпринятый Российской Федерацией для фактической аннексии этих регионов».

Министерство акцентирует внимание на открытии «таможенного пункта» в Ахалгори и отмечает, что наряду с открытием этого пункта, запрет на ввоз мясных и молочных продуктов в оккупированный Цхинвальский регион из остальной Грузии «еще больше отягощает и без того тяжелое гуманитарное положение местного населения, ограничивает их возможности на свободное передвижение и грубо нарушает их фундаментальные права».

«Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию, прекратить провокационные действия против государственности Грузии и выполнить свои международные обязательства», - говорится в заявлении МИД Грузии.

Министерство также обращается к международному сообществу, «дать соответствующую оценку агрессивной политике России и принять дееспособные меры против шагов, направленных на фактическую аннексию территорий суверенного государства».

17 января власти Цхинвали открыли новый «таможенный пункт» в селе Мосабруни ахалгорского муниципалитета, на линии оккупации. По заявлению властей оккупированного региона, жители Ахалгори смогут ежемесячно перевозить до 50 килограммов груза (за исключением мясных и молочных продуктов) для личного потребления. Но если потребуется перевозить товары, превышающие указанное количество, потребуется декларирование продукции (до трех тонн).

Местные власти подчеркивают, что необходимость открытия «таможенного пункта» возникла с целью предотвращения контрабанды сельскохозяйственной продукции в Южную Осетию, и этот пункт поможет «российским пограничникам», размещенным на месте. «Поскольку раньше без них (офицеров таможни) это все (таможенный мониторинг) проходило, и это накладывало дополнительную нагрузку на работу пограничников Российской Федерации», - заявил глава правительства оккупированного региона Эрик Пухаев.

55,5% (2337 человек( от общего числа населения Ахалгорского района составляют этнические грузины, которые имеют тесные экономические связи с остальной Грузией.
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