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НПО требуют встречи с главным прокурором по делу Афгана Мухтарлы
Civil Georgia, Tbilisi / 29 Янв.'18 / 16:34

Тринадцать неправительственных организаций Грузии сегодня опубликовали совместное заявление, в котором требуют от властей Грузии проведения эффективного расследования предполагаемого факта похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы в Тбилиси.

Неправительственные организации, в том числе, 42-ая статья Конституции, АМЮГ, Международная прозрачность и другие организации, требуют опубликовать видеоматериалы, изъятые с предполагаемого места похищения журналиста и с пограничного КПП, а также, предоставить журналисту Афгану Мухтарлы и его супруге Лейле Мустафаево статус пострадавшего, чтобы они получили право на доступ к материалам дела.

В заявлении также говорится, что расследование, которое в настоящее время ведется в соответствии с первой частью статьи 143 Уголовного кодекса Грузии, должно проходить по частям 2, 3 и 4 той же статьи (незаконное лишение свободы при отягчающих обстоятельствах), а также по статье 154 (незаконное создание препятствий журналисту в профессиональной деятельности).

НПО также требуют встречи с главным прокурором, чтобы получить от него информацию по результатам и ходу расследования.

Представители гражданского общества отмечают, что «до сегодняшнего дня не изучен надлежащим образом вопрос возможного участия представителей государства в деле», в то время, как задержанный журналист заявлял, что в Тбилиси он был похищен людьми в полицейсой форме, которые разговаривали на грузинском языке.

По заявлению НПО, отсутствие подробных объяснений в связи с произошедшим «еще больше укрепляет подозрения по поводу существования политического влияния на расследование». По их заявлению, отсутствие эффективного расследования создает угрозу «имиджу демократии», что отразится также и в докладах международных организаций.

В Белоканский районный суд Азербайджана 12 января вынес обвинительный вердикт и приговорил Афгана Мухтарлы 6 годам лишения свободы. Приговор подвергли критике США и ЕС, которые призвали власти Азербайджана освободить журналиста, а власти Грузии – провести расследование предполагаемого факта его похищения.

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