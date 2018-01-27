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США осуждают военное соглашение России с Цхинвали
Civil Georgia, Tbilisi / 27 Янв.'18 / 22:40

«Соединенные Штаты осуждают ратификацию соглашения, подписанного Российской Федерацией с де-факто лидерами сепаратистского региона региона Южной Осетии», - заявила 26 января официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы не признаем легитимности этого т.н. соглашения, которое не является действующим международным соглашением», - заявила она, добавив, что у США есть «непоколебимая» позиция по Абхазии и Южной Осетии: «США полностью поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ».

Пресс-спикер Госдепартамента США заявила, что Соединенные Штаты считают, что «ратификация этого соглашения не соответствует принципам Женевских международных дискуссий» и призвала власти России, вернуть свои вооруженные силы на позиции, существовавшие до войны 2008 года и отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии.

Целью соглашения, подписанного в Москве 31 марта 2017 года, которое было ратифицировано Государственной Думой России три дня назад, является регулирование вопросов, связанных с прохождением военной службы жителями Цхинвальского региона в рядах ВС России, в частности, на российской военной базе, расположенной на территории сепаратистского региона.

Соглашение о правилах вхождения отдельных подразделений ВС Южной Осетии в состав ВС РФ является частью Соглашения о союзничестве и интеграции между РФ и Цхинвальским регионом, которое было подписано президентом России Владимиром Путиным и лидером Южной Осетии Леонидом Тибиловым 18 марта 2015 года.

Министерство иностранных дел Грузии осудило ратификацию соглашения и заявило, что оно является «очередным незаконным действием со стороны РФ, направленным на фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона, что полностью игнорирует фундаментальные нормы и принципы международного права».
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