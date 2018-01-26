Жители Панкисского ущелья требуют встречи с Главным прокурором

Жители Панкисского ущелья хотят ознакомиться с деталями расследования, начатого в связи со спецоперацией, проведенной Службой госбезопасности в ущелье в декабре 2012 года, и с этой целью требуют встречи с главным прокурором Ираклием Шотадзе.



Старейшины и жители ущелья собрались сегодня в селе Дуиси, у дома Темирлана Мачаликашвили, погибшего в результате ран, полученных во время спецоперации, и ознакомили журналистов со своей позицией.



«Нас интересует, куда пришло следствие, под каким углом оно проводится... Нужно ли было проводить антитеррористическую спецоперацию... Нужно ли было использовать эти формы, эти методы, я имею в виду действия, оскорбляющие достоинство... Было ли нужно стрелять (в адрес Темирлана Мачаликашвили). Мы на 100% убеждены, что не было такой необходимости», - заявил старейшина Панкиси Хасо Хангошвили.



По словам одного из местных жителей Мураза Годердзишвили, главное, чтобы населению была предоставлена информация о ходе расследования и чтобы в ущелье вместе с главным прокурором прибыли и представители властей.



По словам Малхаза Мачаликашвили, отца покойного молодого человека, его главным требованием является, чтобы его сына «признали невиновным и присвоили статус пострадавшего», а также, чтобы «ушел в отставку весь клан Гомелаури (начальник СГБ) со своим спецназом, и чтобы вся эта банда предстала перед судом».



Темирлан Мачаликашвили был одним из пяти граждан Грузии, с целью задержания которых Контртеррористический департамент СГБ Грузии 26 декабря 2017 года провел спецоперации в Тбилиси и селах Ахметского района. После спецоперации, четырем задержанным, кроме Мачаликашвили, в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение по обвинению в оказании финансовой и иной помощи террористической деятельности группы Ахмеда Чатаева. В начале 2018 года по обвинению в оказании помощи группе Чатаева СГБ задержала еще двух лиц.



Представитель т.н. «Исламского государства» Ахмед Чатаев и члены его группы, которые, по информации СГБ, планировали нападения на дипломатические миссии в Грузии и Турции, были ликвидированы во время антитеррористической операции в Тбилиси 22 ноября 2017 г. Один из членов группы был задержан 21 ноября по обвинению в террористической деятельности.