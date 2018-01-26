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Председатель Парламента Сербии посетил Грузию
Civil Georgia, Tbilisi / 26 Янв.'18 / 18:01

Председатель Национальной ассамблеи Сербии Майя Гойкович 25-26 января посетила Грузию, где провела встречи с президентом, премьер-министром и председателем Парламента Грузии.

По информации парламента Сербии, на встрече Гойкович с председателем Парламента Грузии Ираклием Кобахидзе стороны подчеркнули, что «Сербию и Грузию связывают традиционная дружба и хорошие отношения». Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества между парламентами Грузии и Сербии.

Гокойович «поблагодарила Грузию за непоколебимую поддержку с ее стороны и за непризнание односторонне провозглашенной независимости Косово-Метохии». Кобахидзе в очередной раз подтвердил поддержку Грузии в отношении территориальной целостности Сербии. По информации парламента Сербии, стороны подчеркнули «насколько важны защита соблюдение международного права и принципа территориальной целостности и суверенитета государств, признанных на международным уровне».

По информации Парламента Грузии, спикеры двух парламентов подчеркнули решительную поддержку двух стран в деле территориальной целостности друг друга. После встречи Кобахидзе отметил, что «визит председателя Национальной ассамблеи Сербии в Грузию является первым историческим визитом такого высокого уровня, и это должно стать началом новой фазы будущих отношений». Он также заявил, что Грузия и Сербия «имеют общее внешнеполитические устремления – это объединение в Европу, европейскую семью».

Двустороннее уважение территориальной целостности двух стран было также выражено на встрече Гойкович с президентом Георгием Маргвелашвили. Секретарь президента по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе заявил, что председатель парламента Сербии «заверила президента Грузии в твердости позиции Сербии по отношению к вопросу, который называется твердая и решительная поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии».

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поблагодарил председателя Парламента Сербии за поддержку территориальной целостности Грузии «на различных международных форумах». Квирикашвили отметил, что грузинская сторона приветствует ожидаемое участие бизнес-делегации Сербии в бизнес-форуме в Тбилиси и выразил надежду, что это будет способствовать торговле и инвестициям между двумя странами.

Майя Гойкович также встретилась с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе и Патриархом Грузии Илией вторым.

Незадолго до визита спикера парламента Сербии в Грузию лидер цхинвальских властей Анатолий Бибилов побывал в Республике Српска, где встретился с президентом этой республики Милорадом Додиком. Этот визит вызвал дипломатический протест со стороны Грузии и недовольство правительства Боснии и Герцеговины.
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О Сивил Джорджия
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