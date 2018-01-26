Апелляционный суд отказал Мустафе Эмре Чабуку и его семье в предоставлении статуса беженца

Тбилисский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому, управляющему Колледжа им. Демиреля, гражданину Турции Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи отказали было отказано в предоставлении статуса беженца.



Заявление Чабука о предоставлении ему статуса беженца в прошлом году сперва рассмотрело Министерство по делам беженцев и расселению, которое 7 июля 2017 года отказало ему в предоставлении статуса беженца. Сторона защиты Чабука обжаловала решение министерства в Тбилисском городском суде, но 21 ноября 2017 года суд оставил в силе решение министерства. Апелляционный суд был последней инстанцией, где Чубук мог обжаловать решение, связанное со статусом беженца.



По заявлению адвокатов, сегодняшнее решение суда является «несправедливым». «Это решение не не имеет ничего общего с правосудием, оно политизировано, поскольку в деле было представлено множество доказательств, на основании которых Чабуку и членам его семьи должны были предоставить статус беженца», - заявил Civil.ge один из адвокатов Чабука Сосо Бараташвили.



Мустафа Эмре Чабук, который разыскивается властями Турецкой Республики, был задержан в Тбилиси 24 мая прошлого года. Власти Турции обвиняют его в предполагаемой связи с ассоциирующейся с именем Фетхуллаха Гюлена организацией FETÖ, которую турецкие власти считают террористической организацией. Чабук отвергает выдвинутые против него обвинения.



С 24 мая прошлого года Мустафа Эмре Чабук находится в предэкстрадиционном заключении, срок действия которого истекает 24 февраля. В ходе спора вокруг статуса беженца, Чабук, как соискатель убежища, был защищен от экстрадиции в Турцию. После решения Апелляционного суда прокуратура уже получает полномочия обратиться в Министерство юстиции Грузии о начале процесса экстрадиции Чабука.



Вопрос о допустимости экстрадиции Чабука сперва рассмотрит суд. В случае положительного решения вопроса, министр юстиции грузии издаст приказ об удовлетворении экстрадиции или отказе от нее.



Представители неправительственных организаций Грузии, которые неоднократно заявляли, что в случае экстрадиции в Турцию Чабук может стать жертвой политического преследования, пыток и нечеловеческого обращения, сегодня обратились к президенту Грузии с просьбой предоставить Чабука и членам его семьи гражданство Грузии. По их заявлению, «этим шагом их права будут гарантированы и защищены в большей степени на территории Грузии».