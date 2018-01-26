МИД Грузии отвечает на заявление Карасина

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа 25 января ответил на заявление своего российского коллеги Григория Карасина, прозвучавшее в интервью газете «Коммерсант», в котором последний заявил, что Россия не намерена отказываться от признания оккупированной Абхазии и Южной Осетии, а также затрагивает Соглашение между Грузией и Россией от 2011 года о мониторинге торговли между странами.



МИД Грузии заявляет, что Карасин «в очередной раз подчеркивает политику России, которая заключается в игнорировании территориальной целостности и суверенитета Грузии и уклонении от исполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года», и подчеркнул, что «Российская Федерация продолжает военную оккупацию регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии, их незаконную милитаризацию, тем самым, производит дестабилизацию обстановки во всем регионе и грубо нарушает фундаментальные права местного населения».



Заявление МИД также касается и Соглашения о мониторинге торговли 2011 года.



В интервью, которое было опубликовано 25 января, Карасин заявляет, что в соответствии с Соглашением 2011 года, Грузия признала, что ее «таможенная границы» начинается «южнее реки Ингури, (за которой начинается территория Республики Абхазия) и окрестности Гори (вблизи границы с Республикой Южная Осетия)».



Министерство иностранных дел Грузии опровергло эту информацию и отметило, что «всячески неприемлема неправильная интерпретация российско-грузинского Соглашения 2011 года «Об основных принципах, связанных с таможенным администрированием и мониторингом торговли товарами», его политизация и создание препятствий его реализации».



«Присоединившись к Всемирной торговой организации, Москва взяла на себя обязательство по обеспечению прозрачности торговых данных в соответствии с общим соглашением о тарифах и торговле. Правительство Грузии и правительство Российской Федерации в 2011 году договорились о создании механизма мониторинга международной торговли в заранее определенных торговых коридорах. Согласно соглашению, контроль и администрирование этой торговли должны осуществляться на терминалах, которые расположены у входа и выхода в торговые коридоры», - заявляет МИД Грузии.



Внешнеполитическое ведомство Грузии подчеркивает, что таможенное пространство Грузии «включает всю территорию Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. В то же время, расположение этих терминалов никаким образом не определяет таможенное пространство страны».



Министерство также отметило, что готовность Грузии к выполнению этого Соглашения «четко была подтверждена в результате оформления соответствующего контракта с швейцарской компанией Societe Generale de Surveillance 19 декабря 2017 года». Тем не менее, до сегодняшнего дня не удалось начать исполнение международных обязательств, определенных в соглашении 2011 года, так как «российская сторона затягивает подписание соответствующего контракта с швейцарской компанией, занимается явной политизацией вопроса и создает препятствия началу реализации процесса путем целенаправленно неправильной интерпретации положений соглашения».



Министерство иностранных дел Грузии призывает Россию, «прекратить политизацию вопроса и приступить к безусловному исполнению своих международных обязательств в полном соответствии с целями, принципами и нормами международного соглашения и Всемирной торговой организации».