В Тбилиси прошла еще одна акция с требованием либерализации наркополитики

Спустя месяц после начала обсуждения в Парламенте подготовленного неправительственными организациями законодательного пакета о либерализации наркополитики, представители гражданского общества 25 января вновь собрались у здания Парламента на очередную акцию протеста.



Гражданские активисты, которые требуют прекращения уголовной политики, ориентированной на наказание потребителей наркотиков, и предложить им реабилитационные программы, вышли на акцию протеста после того, как Тбилисский городской суд 23 января приговорил актера Георгия Гиорганашвили к 8 годам лишения свободы за приобретение-хранение наркотических веществ в крупных размерах, а одного из активистов Беку Цикаришвили, протестовавшего против вердикта, арестовал на 14 дней за хулиганство у здания суда.



По заявлению участников акции протеста, в число которых входили представители «Движения белого шума» «Сапари», EMC, «Справедливых выборов» и других НПО, вынесенным Гиорганашвили вердиктом «суд в очередной раз произвел легитимацию не гуманной наркополитики». Представители гражданского общества считали, что актер был осужден по необоснованным обвинениям, а наказание было излишне строгим. Некоторые из них выражали подозрения, что Георгию Гиоргалагшвили наркотические вещества подложили полицейские.



Участники акции требовали немедленного освобождения Гиорганашвили и Цикаришвили, наказания полицейских, участвовавших в деле, и изменения «репрессивной и не гуманной» наркополитики в кратчайшие сроки. Они призвали президента помиловать Гиорганашвили. Активисты держали плакаты с надписями: «Не будет декриминализации, не будет мира», «Наказывать полицейских, подложивших наркотики», «Закончить». К требованиям участников акции протеста и представителей гражданского общества присоединились также и представители парламентской и непарламентской оппозиции.



На существующую в стране наркополитику 25 января отликнулась народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее заявлению, дело Гиорганашвили «особенно проблематично демонстрирует действуюшие строгие и репрессивные нормы в Уголовном кодексе в отношении к наркотикам». Народный защитник также призвал Парламент, перевести вопрос в приоритеты и принять разработанные НПО законодательные изменения за «максимально сжатые сроки».



Комитет по вопросам здравоохранения Парламента, на фоне активизации гражданского общества, 27 декабря в первом слушании поддержал пакет законодательных изменений, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности за потребление наркотических веществ и за их владение в небольшом количестве, а также реализацию реабилитационных программ и мероприятий по сокращению вреда.



Несмотря на поддержку, выраженную депутатами Грузинской мечты на заседании Комитета по вопросам здравоохранения, в правящей команде сохраняются различия в мнениях вокруг этого вопроса. Значительная часть представителей Грузинской мечты считает, что декриминализация употребления наркотиков приведет к обратному эффекту и будет способствовать росту потребления наркотиков.



В начале года к дискуссиям вокруг наркополитики государства активно подключилась и Грузинская Православная Церковь. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в своем рождественском послании говорил о необходимости защиты молодежи от «этого тяжелого недуга» и необходимости строительства реабилитационных центров для потребителей наркотиков. Позже Патриархия заявила, что законопроект, подготовленный НПО, не является совершенным, «что свидетельствует о необходимости приостановления его обсуждения».



За день до вынесения вердикта Георгию Гиорганашвили, 22 января министр внутренних дел Георгий Гахария выступил с заявлением по вопросу наркополитики. По его словам, что «гуманная и комплексная наркополитика является единственным выходом», но по направлению распространения наркотических веществ в стране «не просто необходимо сохранить жесткие подходы, но и зачастую, нужно ужесточить».