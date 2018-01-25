Обвиняемому в содействии террористической деятельности избрали предварительное заключение

Тбилисский городской суд на проведенном 24 января закрытом заседании в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение для Анатолия Бердзенишвили, задержанного по обвинению в оказании услуг и обеспечении ресурсами террористов и террористической организации.



В опубликованном судом заявлении отмечается, мера пресечения была избрана «с учетом угрозы продолжения преступной деятельности со стороны обвиняемого, сокрытия от правосудия и уничтожения доказательств».



Анатолий Бердзенишвили, который не признает себя виновным, был арестован Контртеррористическим департаментом Службы госбезопасности 22 января.



По заявлению СГБ, Анатолий Бердзенишвили вместе с задержанными ранее Зурабом Горнамакашвили и Зурабом Идоидзе ездил в Турцию для оказания помощи члену т.н. «Исламского государства» Ахмеду Чатаеву и представителям его группы.



Следствие ведется в соответствии с первой частью прима-статьи 331 Уголовного кодекса Грузии, которая касается финансирования терроризма, предоставление иной материальной поддержки или обеспечения ресурсами террористической деятельности и в виде меры наказания предусматривает лишение свободы от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.



Анатолий Бердзенишвили является шестым лицом, которого задержали по обвинению в оказании помощи группе Ахмеда Чатаева. Задержанным ранее по таким же обвинениям четырем лицам в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение в конце прошлого года, и еще одному – 11 января. Еще один подозреваемый в содействии террористической деятельности, который получил ранения во время спецоперации в Панкисском ущелье в конце прошлого года, скончался 10 января.