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Последнее обновление: 20:17 - 24 Янв.'18
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Госдума РФ ратифицировала военное соглашение с Цхинвали
Civil Georgia, Tbilisi / 24 Янв.'18 / 20:17

Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала новый военный договор, который обеспечит вхождение вооруженных подразделений сепаратистской Южной Осетии в состав Вооруженных сил России.

Соглашение, которое на ратификацию в Госдуму представил заместитель министра обороны России Николай Панков, было подписано в Москве 31 марта 2017 года. Парламент Цхинвали ратифицировал его 12 июля 2017 года. Целью соглашения является урегулирование вопросов прохождения военной службы жителями Цхинвальского региона в Вооруженных силах России, в частности, на российской военной базе на территории сепаратистского региона.

Документ был принят единогласно и его поддержали 411 депутатов.

Согласно сообщению Государственной Думы России от 18 января, на слушании Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками было подчеркнуто, что «реализация Соглашения позволит сформировать общее оборонное пространство двух государств и включить югоосетинские подразделения в систему подготовки и применения войск Южного военного округа».

Соглашение является частью «Соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики в состав ВС России», которое было подписано президентом России Владимиром Путиным и лидером Южной Осетии Леонидом Тибиловым 18 марта 2015 года.
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