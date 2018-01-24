Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба

«Наша цель – создание ситуации, при которой глава государства досрочно добровольно сложит свои полномочия», - заявили члены Союза политических партий и общественных организаций оккупированной Абхазии на первой пресс-конференции созданной недавно этой организации 23 января.



Союз был сформирован в начале января после акций протеста, которые последовали за решением сухумского лидера Рауля Хаджимба об освобождении из тюремного заключения грузинского заключенного Георгия Лукава. Членами Союза являются оппозиционные партии «Амцахара» и «Единая Абхазия», а также несколько неправительственных организаций.



«Мы отдаем себе отчет, понимаем всю серьезность этого требования. Мы понимаем, с какими событиями это все может быть сопряжено», - заявил на пресс-конференции руководитель фонда «Апра», депутат парламента оккупированного региона Аслан Бжания. Он также отметил, что оппозиция попытается добиться отставки Хаджимба только «законным путем».



Лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба заявил на той же пресс-конференции, что «президент требует соблюдать законность, а сам нарушает закон. При этом представители властей ездят по стране и оправдывают действия президента. Они всеми силами цепляется за власть».



Представители оппозиции обвиняют Хаджимба в нарушении закона из-за решения об освобождении Лукава из заключения. Парламентская комиссия, которая была создана для изучения законности освобождения Лукава, принятие окончательного решения доверила Конституционному суду, который еще не приступал к функционированию.



Рауль Хаджимба после 16 января посетил несколько районов Абхазии, где встретился со своими сторонниками и повторил свою позицию о том, что он имел право принять решение об освобождении Лукава.