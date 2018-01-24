Премьер Грузии принял участие в экономическом форуме в Давосе Civil Georgia, Tbilisi / 24 Янв.'18 / 17:39





Георгий Квирикашвили на дискуссионной панели "Стратегическое видение: Евразия", Давос, 23 января, 2018 Фото: gov.ge Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, на дискуссионной панели, посвященной вопросам Евразии, рассказал о путях достижения стабильности в регионе, значении евроатлантической интеграции и политике Грузии в отношении России.



«У нас нет защиты от НАТО, но партнерство с Западом, а также дружеские отношения с соседями и постоянный поиск общих интересов - это формула стабильности для нашего региона», - заявил Квирикашвили и добавил: «Это наша пятая статья».



Говоря о сотрудничестве между государствами региона, премьер-министр заявил, что у Грузии есть стратегические отношения с Азербайджаном и Турцией, а также традиционные добрососедские отношения с Арменией и очень важные отношения со странами Центральной Азии. По его словам, «Шелковый путь» и другие проекты внесли «новую динамику» в регион. «Невозможно достичь всего этого без тесного сотрудничества в регионе, что может стать важной предпосылкой для устойчивого мира», - заявил Квирикашвили.



Говоря о стабильности в Грузии, премьер-министр подчеркнул ценности Грузии, которые выразились в выборе по направлению европейской и евроатлантической интеграции. По его словам, Грузия шаг за шагом формируется в качестве действительно европейского демократического государства, которое «уникально с точки зрения своей открытости». С этой точки зрения он подчеркнул важность режимов свободной торговли с ЕС и Китаем, а также «внутренних структурных реформ».



Георгий Квирикашвили также говорил о политике Грузии в отношении России и отметил, что оккупация двух исторических регионов Грузии «представляет собой большую проблему, справляться с которой нам приходится с помощью конструктивного, но в то же время принципиального подхода». Он провел параллели с ситуацией в Украине и отметил, что «территориальная целостность должна стать краеугольным камнем дискуссий по региональным конфликтам». «Это принцип, который нельзя подвергать сомнению», - добавил он.



По его словам, сотрудничество с Россией в сферах торговли, туризма, гуманитарных и культурных отношений может стать отправной точкой для начала позитивных дискуссий по политическому урегулированию конфликта».



По заявлению Георгия Квирикашвили, Грузия пытается убедить Россию в том, что ее политика - стать членом западного общества - не направлена против какой-либо соседней страны. «Мы должны искать позитивные платформы, где сможем найти общие интересы», - добавил премьер.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел ряд двусторонних встреч на высоком уровне в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.



24 января Гиорги Квирикашвили встретился с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического объединения Марошем Шевчовичем. Стороны обсудили региональные энергетические проекты, а также реформы, проведенные Грузией в области энергетики.



23 января Георгий Квирикашвили встретился со своим киргизским коллегой Сапаром Исаковым, с которым обсудил вопросы экономического сотрудничества. В тот же день премьер-министр Грузии провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Руководители двух стран обсудили проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, а также вопросы энерготранзита и торгово-экономического сотрудничества.



В рамках Давосского экономического форума премьер-министр Грузии встретился с представителями крупных корпораций, включая Hillwood, Lulu Group, JSW Group и Wipro, и на переговорах с ними подчеркнул сложившуюся в Грузии благоприятную бизнес-среду.



Георгий Квирикашвили встретился также с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и выразил заинтересованность Грузии в проведении Олимпийских игр у себя в будущем. На встрече было решено, что Международный олимпийский комитет отправит в Грузию специальную группу для изучения перспектив развития горных курортов.



На Давосском форуме Георгия Квирикашвили сопровождали вице-премьер, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе и исполнительный директор «Фонда соинвестирования» Георгий Бачиашвили. Tweet