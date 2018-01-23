Противотанковая система «Джавелин» уже в Грузии

По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, первый этап покупки противотанковой системы «Джавелин» завершился успешно, и система расположена в надежном месте.



Об этом министр обороны заявил после встречи с послом США в Грузии Яном Келли, которая прошла в министерстве.



По словам министра, в ближайшее время начнется обучение грузинских военных, чтобы они могли выработать навыки, которые необходимы для использования этой системы.



Решение о продаже Грузии противотанковой ракетной системы «Джавелин» стоимостью 75 млн долларов США Госдепартамент США принял в ноябре прошлого года.



Американская противотанковая ракетная система «Джавелин», которую компания производитель Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture называет самой мощной портативной противотанковой системой, широко используется армией и морской пехотой США.



В декабре прошлого года министр обороны Грузии заявил, что покупка «Джавелин» будет осуществляться в два этапа.