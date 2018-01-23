Глава Парламента Грузии завершил визит в Узбекистан

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 21-22 января посетил с двухдневным официальным визитом республику Узбекистан, где провел переговоры с руководителями высшего законодательного органа страны и премьер-министром.



22 января Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Законодательной палаты Узбекистана Нурдинжоном Испоиловым, а также провел переговоры с председателем Сената Нигмтиллой Юлдашевым, вместе с которым подписал Меморандум о сотрудничестве между высшими законодательными органами двух стран.



В тот же день председатель Парламента Грузии встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, с которым обсудил вопросы торгово-экономического сотрудничества, проект Шелкового пути, а также вопрос о назначение прямых авиарейсов между двумя странами.



В рамках визита Ираклий Кобахидзе встретился с председателем Государственного комитета по развитию туризма и представителями Государственного инвестиционного комитета.



«Мы считаем, что существует огромная перспектива углубления нашего экономического сотрудничества, и мы будем работать очень активно над этим вместе с правительством Грузии», - сказал Ираклий Кобахидзе во время подведения итогов визита. По его словам, оформленный между парламентами меморандум станет «очень хорошим началом для нового этапа отношений» между двумя странами.



Председатель Парламента Грузии побывал в Узбекистане вместе с парламентской делегацией из пяти депутатов.