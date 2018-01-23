Правящая команда рассматривает предложение Порошенко о подключении к Механизму санкций против России Civil Georgia, Tbilisi / 23 Янв.'18 / 14:28



Председатель фракции «Грузинская мечта», депутат Мамука Мдинарадзе подтвердил, что на встрече с грузинской парламентской делегацией 19 января президент Украины Петр Порошенко предложил грузинской стороне подключиться к процессу совершенствования Механизма санкций, установленных против России.



«В связи с этим, естественно, подробности будут обсуждаться», - заявил Мамука Мдинарадзе, добавив, что «грузинская сторона всегда поддерживала Украину, и в этом случае это будет главной линией нашего решения».



По заявлению Администрации президента Украины, президент Порошенко сказал грузинским депутатам, что ведется работа по совершенствованию Механизма санкций, установленных против России и грузинская сторона может участвовать в этом процессе.



«Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию», - отметил президент Украины.



Различные санкции против физических и юридических лиц России были введены США, Европейским союзом и несколькими другими государствами с 2014 года, в ответ на аннексию Крыма и агрессию против Украины в Донбассе со стороны России. Tweet На эту же тему Глава Парламента Грузии посещает Украину