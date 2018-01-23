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За оказание помощи группе Ахмеда Чатаева задержан еще один человек
Civil Georgia, Tbilisi / 23 Янв.'18 / 12:04

Контртеррористический департамент Службы государственной безопасности Грузии 22 января в Тбилиси задержал еще одного человека по обвинению в финансировании, оказании иной материальной поддержки и обеспечении ресурсами терроризма.

По информации Службы госбезопасности Грузии, задержанный Анатолий Бердзенишвили вместе с задержанными ранее Зурабом Горнакашвили и Зурабом Идоидзе ездил в Турцию для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группы.

«Задержанный вместе с Зурабом Горнакашвили и Зурабом Идоидзе оказал помощь Ахмеду Чатаеву и членам его группы добраться на границу между Турцией и Грузией, до участка «зеленой линии» Кирнати-Марадиди», - говорится в заявлении СГБ.

Согласно тому же заявлению, расследование ведется в соответствии с первой частью прима-статьи 331 Уголовного кодекса Грузии, которая касается финансирования терроризма, предоставление иной материальной поддержки или обеспечения ресурсами террористической деятельности и в виде меры наказания предусматривает лишение свободы от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.

Анатолий Бердзенишвили уже шестой человек, которых задержали по обвинению в оказании помощи группе Ахмеда Чатаева. Задержанным ранее по таким же обвинениям четырем лицам в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение в конце прошлого года, и еще одному – 11 января. Еще один подозреваемый в содействии террористической деятельности, который получил ранения во время спецоперации в Панкисском ущелье в конце прошлого года, скончался 10 января.

Член т.н. «Исламского государства» Ахмед Чатаев и представители его группы, которые, по информации СГБ Грузии, планировали нападения на дипломатические миссии в Грузии и Турции, были ликвидированы во время спецоперации в Тбилиси 22 ноября 2017 года. Еще один член группы был задержан 21 ноября по обвинению террористической деятельности.

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