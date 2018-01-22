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Последнее обновление: 17:30 - 22 Янв.'18
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Премьер-министр Грузии отправился в Давос
Civil Georgia, Tbilisi / 22 Янв.'18 / 17:30

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправился в Швейцарию, где он примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе 22-24 января.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, планирутся двусторонние встречи Георгия Квирикашвили с лидерами различных стран, руководтелями Еврокомиссии и учредителями крупных международных компаний.

В рамках Всемирного экономического форума Гиорги Квирикашвили выступит с речью на дискуссии «Стратегический прогноз - Евразия».

Кроме главы правительства в состав грузинской делегации входят также вице-премье, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе и исполнительный директор Фонда соинвестиования Георгий Бачиашвили.
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