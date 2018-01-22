Премьер-министр Грузии отправился в Давос

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отправился в Швейцарию, где он примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе 22-24 января.



Как сообщает пресс-служба премьер-министра, планирутся двусторонние встречи Георгия Квирикашвили с лидерами различных стран, руководтелями Еврокомиссии и учредителями крупных международных компаний.



В рамках Всемирного экономического форума Гиорги Квирикашвили выступит с речью на дискуссии «Стратегический прогноз - Евразия».



Кроме главы правительства в состав грузинской делегации входят также вице-премье, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, министр финансов Мамука Бахтадзе и исполнительный директор Фонда соинвестиования Георгий Бачиашвили.