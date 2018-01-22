Внешняя торговля Грузии в 2017 году



Общие показатели внешней торговли в 2012-2017 гг (млн долларов США), Источник: ССГ

По предварительным данным Службы статистики Грузии, которые были опубликованы 22 января, внешнеторговый оборот Грузии в 2012 году увеличился на 13,8% и составил 10,7 млрд долларов США.



В 2017 году объем экспорта увеличился на 29,1% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,72 млрд долларов США; Объем импорта увеличился на 9,4% и составил 7,97 млрд долларов США, а отрицательный торговый баланс составил 5,25 млрд долларов.



Торговый оборот Грузии с государствами-членами ЕС в 2017 году вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,84 млрд долларов.



По данным Службы статистики Грузии, экспорт в ЕС составил 646,5 млн долларов США, что на 13% больше по сравнению с показателем предыдущего года, тогда как импорт из ЕС снизился на 0,8% до 2,19 млрд долларов США.