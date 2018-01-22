О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 17:30 - 22 Янв.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
Грузия в ежегодном доклада Human Rights Watch
Civil Georgia, Tbilisi / 20 Янв.'18 / 17:46

В 2017 году правящая партия «Грузинская мечта» «провела конституционную реформу в ускоренных темпах, без достижения широкого политического консенсуса», - говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, который был опубликован 18 января, и который касается событий в сфере прав человека, развивавшихся в более чем 90 странах с конца 2016 года по ноябрь 2017 года.

В докладе также отмечается, что оппозиционные партии, президент и неправительственные организации «подвергли критике новую Конституцию за отсрочку важной избирательной реформы до 2024 года», которая предусматривает избрание Парламента полностью по пропорциональной системе и заменит действующую сегодня смешанную избирательную систему.

Human Rights Watch также говорит о недостатке ответственности по случаям насилия со стороны полиции и Службы безопасности. «Грузия не имеет независимого и эффективного механизма расследования преступлений, совершенных правоохранителями. Даже когда расследование начинается, оно ведется по таким статьям, которые предусматривают легкие легкие и несоответствующие санкции», - говорится в докладе.

В этом контексте Human Rights Watch отмечает случай исчезнувшего в Грузии и арестованного в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы, ссылаясь на заявление журналиста о том, что в Тбилиси он был похищен людьми в «полицейской униформе».

В докладе отмечается, что Грузия продолжала проводить политику, ориентированную на наказание наркопотребителей, и в качестве примера приводится т.н. дело рэперов, которая в июне прошлого года вызвала масштабную акцию протеста в Тбилиси. «Преступления, связанные с наркотиками, часто наказываются непропорционально длительным тюремным заключением, очень высокими штрафами и ограничениями других прав», - говорится в документе.

По заявлению Human Rights Watch, «обеспокоенность вызывает» положение с точки зрения защиты прав ЛГБТ лиц. В связи с этим вопросом в докладе говорится, что внесенное в новую Конституцию определение брака, согласно которому, брак – это союз «между женщиной и мужчиной», вызывало обеспокоенность правозащитных организаций, что тем, что новая конституционная норма «еще больше усилит широко распространенную гомофобию». В докладе также указывается на факты нападения на ЛГБТ и активистов.

Международная правозащитная организация подчеркивает вопрос о свободе СМИ и затрагивает решения нового менеджмента Общественного вещателя о закрытии политических ток-шоу, а также о текущем правовом споре вокруг «самого популярного телевидения» - «Рустави-2», который, по заявлению Human Rights Watch, «вызывал обеспокоенность в связи с вмешательством властей в дела СМИ».
Последние новости
22 Янв.'18 17:30
Премьер-министр Грузии отправился в Давос
Георгий Квирикашвили примет участие во Всемирном экономическом форуме.
22 Янв.'18 13:03
Внешняя торговля Грузии в 2017 году
В 2017 году внешняя торговля Грузии выросла на 13% и составила 10,7 млрд долларов США.
20 Янв.'18 17:46
Грузия в ежегодном доклада Human Rights Watch
Наряду с другими вопросами, доклад затрагивает и конституционную реформу, осуществленную «без достижения широкого политического консенсуса».
19 Янв.'18 17:20
Глава Парламента Грузии посещает Украину
Председатель Парламента встретился со своим украинским коллегой, а также с президентом страны.
18 Янв.'18 16:54
Медиа-организации призывают Парламент принять замечания президента по Закону «О вещании»
51 организация требует встречи с председателем Парламента и парламентским большинством до повторного обсуждения законопроекта.
18 Янв.'18 15:17
Политические рейтинги в результатах опроса, проведенного по заказу НДИ
В результате опроса, проведенного после выборов самоуправления, Грузинская мечта пользуется самой сильной поддержкой.
17 Янв.'18 21:46
СГБ допросила трех жителей Панкисского ущелья
Служба госбезопасности допросила трех лиц о предполагаемой связи с подозреваемыми в терроризме.
17 Янв.'18 17:06
Военный комитет НАТО обсудил вопрос Грузии
На заседании Военного комитета присутствовал начальник Генерального штаба ВС Грузии Владимир Чачибаия.
17 Янв.'18 14:07
Парламенты Грузии и Латвии подписали Меморандум о стратегическом партнерстве
Председатель Парламента встретился со своей латвийской колегой, а также с министрами иностранных дел экономики Латвии.
16 Янв.'18 19:43
НПО призывают парламент поддержать замечания президента по Закону «О вещании»
Группа НПО опубликовала заявление по законопроекту в связи с ОВГ.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
94