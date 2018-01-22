Грузия в ежегодном доклада Human Rights Watch

В 2017 году правящая партия «Грузинская мечта» «провела конституционную реформу в ускоренных темпах, без достижения широкого политического консенсуса», - говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, который был опубликован 18 января, и который касается событий в сфере прав человека, развивавшихся в более чем 90 странах с конца 2016 года по ноябрь 2017 года.



В докладе также отмечается, что оппозиционные партии, президент и неправительственные организации «подвергли критике новую Конституцию за отсрочку важной избирательной реформы до 2024 года», которая предусматривает избрание Парламента полностью по пропорциональной системе и заменит действующую сегодня смешанную избирательную систему.



Human Rights Watch также говорит о недостатке ответственности по случаям насилия со стороны полиции и Службы безопасности. «Грузия не имеет независимого и эффективного механизма расследования преступлений, совершенных правоохранителями. Даже когда расследование начинается, оно ведется по таким статьям, которые предусматривают легкие легкие и несоответствующие санкции», - говорится в докладе.



В этом контексте Human Rights Watch отмечает случай исчезнувшего в Грузии и арестованного в Азербайджане журналиста Афгана Мухтарлы, ссылаясь на заявление журналиста о том, что в Тбилиси он был похищен людьми в «полицейской униформе».



В докладе отмечается, что Грузия продолжала проводить политику, ориентированную на наказание наркопотребителей, и в качестве примера приводится т.н. дело рэперов, которая в июне прошлого года вызвала масштабную акцию протеста в Тбилиси. «Преступления, связанные с наркотиками, часто наказываются непропорционально длительным тюремным заключением, очень высокими штрафами и ограничениями других прав», - говорится в документе.



По заявлению Human Rights Watch, «обеспокоенность вызывает» положение с точки зрения защиты прав ЛГБТ лиц. В связи с этим вопросом в докладе говорится, что внесенное в новую Конституцию определение брака, согласно которому, брак – это союз «между женщиной и мужчиной», вызывало обеспокоенность правозащитных организаций, что тем, что новая конституционная норма «еще больше усилит широко распространенную гомофобию». В докладе также указывается на факты нападения на ЛГБТ и активистов.



Международная правозащитная организация подчеркивает вопрос о свободе СМИ и затрагивает решения нового менеджмента Общественного вещателя о закрытии политических ток-шоу, а также о текущем правовом споре вокруг «самого популярного телевидения» - «Рустави-2», который, по заявлению Human Rights Watch, «вызывал обеспокоенность в связи с вмешательством властей в дела СМИ».