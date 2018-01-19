Глава Парламента Грузии посещает Украину



Ираклий Кобахидзе и Андрей Парубий, 17 января, 2018. Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который в сопровождении парламентской делегации из восьми депутатов 17-19 января посещает Украину с официальным визитом, уже провел встречи со своим украинским коллегой Андреем Парубий и премьер-министром Владимиром Гройсманом.



На проведенных 17 января в Верховной Раде переговорах председатели парламентов двух стран обсудили вопросы политического и экономического сотрудничества, а также возможности скоординированных действий в международных форматах. Стороны подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.



По завершении переговоров председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил украинскую сторону за «неуклонную» поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и отметил, что «Украина и наши украинские друзья стояли рядом с грузинским народом и нашим государством в самые тяжелые минуты для Грузии».



Председатель Парламента Грузии также подтвердил «безусловную» поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. «Мы осуждаем аннексию Крыма, а также агрессивные и незаконные действия Российской Федерации в восточном регионе Украины», - заявил Ираклий Кобахидзе.



«Общим вызовом для нас является российская агрессия, оккупация территорий и сотрудничество в этом направлении очень важно», - заявил председатель Парламента Грузии и отметил, что сторонам следует активно использовать двусторонний и многосторонние форматы для решения проблем в этом направлении. По его же словам, объединение усилий «очень важно» для достижения общих целей, среди которых он назвал вступление в ЕС и НАТО.



Председатель парламента Украины Андрей Парубий поблагодарил своего грузинского коллегу за поддержку территориальной целостности Украины и отметил, что «Украина чувствует поддержку Грузии как во всех международных организациях, так и двусторонних отношениях».



Говоря об общих вызовах, Парубий говорил об угрозах, исходящих от России, которые, по его словам, касаются всех соседних стран России. В связи с этим председатель парламента Украины подчеркнул важность сотрудничества на региональном уровне и говорил о предстоящем заседании Парламентской ассамблее в Кишиневе, которая состоится 2-3 марта с участием председателей парламентов Грузии, Украины, Молдовы, Польши, Литвы, Латвии и Румынии. По его словам, это важно не только того, чтобы выразить общую позицию в отношении России, но и для поддержки европейских устремлений Молдовы, у которой также имеются проблемы с российской агрессией.



Председатели парламентов Грузии и Украины рассказали об экономическом сотрудничестве двух стран и с этой точки зрения подчеркнули необходимость укрепления транзитной функции Грузии и подчеркнули необходимость подключения Украины в проект «Шелкового пути».



Значение Шелкового пути также обсуждалось на встрече председателя Парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана 18 января. Стороны также обсудили вопросы политического сотрудничества. Владимир Гройсман поблагодарил Ираклия Кобахидзе за «постоянную поддержку» Украины. «Это приоритет для нас», - добавил он.



Визит парламентской делегации Грузии в Украину завершится встречей Ираклия Кобахидзе с президентом Украины Петром Порошенко 19 января.