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СГБ допросила трех жителей Панкисского ущелья
Civil Georgia, Tbilisi / 17 Янв.'18 / 21:46

Три жителя Панкисского ущелья были допрошены 16 января по поводу предполагаемой связи с членами группы Ахмеда Чатаева, - сообщили Civil.ge в среду в Службе государственной безопасности Грузии.

По заявлению членов семей допрошенных, основной причиной допроса было знакомство трех лиц с подозреваемыми в терроризме, а также фотографии, на которых они изображены вместе.

Джафар Хангошвили, отец одного из допрошенных, который также является членом Совета старейшин Панкиси, заявил, что знакомство его сына с подозреваемым в терроризме ничего не доказывает, кроме того факта, что жители Панкиси - гостеприимные люди. Его сын Юсуф Хангошвили вместе с подозреваемыми и Темирланом Мачаликашвили виден в том видео, которое снято в одном из тбилисских магазинов 11 ноября.

Однако Служба безопасности закрыла лицо Юсуфа Хангошвили в видео, которое было опубликовано 4 января, чтобы подтвердить связь Темирлана Мачаликашвили с подозреваемыми. Мачаликашвили получил ранение во время спецоперации Панкиси, а позже скончался в больнице.

Еще двумя лицами, которые были допрошены 16 января Службой госбезопасности, являются Джибраил Кушанашвили и сын Рамаза Маргошвили. Сам Рамаз Маргошвили был задержан 26 декабря. Мать Кушанашвили, Хеди Кушанашвили заявила журналистам, что ее сын, который виден вместе с подозреваемыми в терроризме на фотографии, увидел последнего впервые только за день до того дня, когда была сделана фотография.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария 16 января посетила Панкисское ущелье и встретилась с членами семей Темирлана Мачаликашвили и четырех задержанных лиц. Ломджария выразила готовность выступить в качестве посредника между правительством и жителями Панкисского ущелья.

Предыдущие предполагаемые визиты членов группы Чатаева в Грузию

Некоторые жители Панкисского ущелья утверждают, что члены группы Чатаева бывали в Грузии и ранее, задолго до прошедшей 21-22 ноября спецоперации и что тогда отношения с ними не считались связью с террористами.

Один из жителей Панкиси Мека Хангошвили заявила журналистам, что члены группы Чатаева «в течение двух лет въезжали в Грузию не нелегальными путями, а легальными путями». По ее словам, они много раз бывали также в Панкисском ущелье, «свободно перемещались по любой части Грузии» и они не воспринимались местными жителями, как террористы.

Отец Темирлана Мачаликашвили, Малхаз Мачаликашвили заявил, что «они здесь уже два года. Они приезжали в ущелье, свободно перемещались в Тбилиси». Он также сказал, что «мы все знали, если не целое, хотя бы половина ущелья, что они прибыли из России для бизнеса, или как туристы. Все знали их».

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