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Опрос общественного мнения по заказу НДИ США
Civil Georgia, Tbilisi / 16 Янв.'18 / 15:02


Источник: Национально-демократический институт США

Национально-демократический институт США (НДИ) опубликовал результаты опроса общественного мнения, которые касаются широкого спектра вопросов, в том числе, показывают мнения респондентов по поводу внешней политики, деятельности правительства и прошедших местных выборов.

Кавказский центр исследовательских ресурсов, по заказу НДИ США и при финансовой поддержке правительства Великобритании (UK Aid) опрос проводил в период с 29 ноября по 19 декабря 2017 г. В рамках исследования были опрошены 2 298 респондентов на основе представительного подбора, по методу личного интервью; Пределы разницы составляет +/- 1,9%.

Согласно опросу, количество респондентов, которые считают, что Грузия развивается в «неправильном направлении», увеличилось до 39% по сравнению с 31% в июне 2017 года. 26% респондентов считают, что Грузия развивается в «правильном направлении», что на 5% меньше, чем в июне 2017 года; А 32% считают, что Грузия «вообще не меняется» (35% в июне 2017 года).

Согласно опросу, наиболее важными вопросами для респондентов являются рабочие места(54%), рост цен/инфляция (35%), нищета (30%), пенсии (25%), доступные медицинские услуги (23%), территориальная целостность (23%), и зарплаты (20%); Эти семь приоритетных вопросов не менялись за последние годы, и в результатах предыдущих опросов были представлены в разной последовательности.

Число респондентов, которые согласны с заявленной правительством целью о вступлении в ЕС, снизилось с 77% в июне 2017 года до 72% во время этого вопроса. Поддержка вопроса о вступлении в ЕС высока в масштабах страны, но исключением являются регионы, населённые преимущественно этническими меньшинствами - 51%.

64% респондентов заявили, что поддерживают заявленную правительством цель о вступлении в НАТО, что на 2% меньше, чем в июне 2017 года. 26% респондентов выступают против членства в НАТО; В июне 2017 года этот показатель составлял 23%. Поддержка членства в НАТО регионах, населенных этническими меньшинствами увеличилась с 29% в июне 2017 года до 36% во время этого опроса.

Что касается вопроса о внешней политики Грузии, 60% респондентов (62% в июне 2017 года) ответили, что Грузия должна вступить в ЕС, а 29% (23% в июне 2017 года) ответили, что Грузия должна присоединиться к Евразийскому союзу. 8% респондентов не согласны ни с одним из этих мнений.

Согласно опросу, 53% респондентов оценили деятельность властей Грузинской мечты как «среднюю»; 13% - дали «хорошую» оценку, а 32% - сказали «плохо».

66% респондентов заявили, что они участвовали в местных выборах в октябре прошлого года. Подавляющее большинство избирателей оценили выборы как «безопасные» (93%), упорядоченные (93%) и без преследования (92%). Они оценили деятельность избирательной комиссии как «среднюю» (40%), «хорошую» и «очень хорошую» (42%). Однако почти треть респондентов заявили, что они не уверены в правильности результатов подсчета голосов.

Телевидение остается основным источником информации о политике и текущих событиях в Грузии для 72% респондентов; Затем идет Интернет - 21%. «Рустави-2» и «Имеди» остаются наиболее надежными телекомпаниями (каждая для 46%). Доверие к Общественному вещателю Грузии составляют 9%, а в отношении «ТВ Пирвели» - 4%.

В четверг НДИ США планирует опубликовать ту часть результатов опроса общественного мнения, где будут даны политические рейтинги.
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