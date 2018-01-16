Freedom House: Грузия остается «частично свободной» страной



Источник: Доклад Freedom House "Свобода в мире в 2018 году"

Грузия возможно приближается к важному этапу своего демократического развития, и поэтому она заслуживает особого внимания в следующем году, говорится в ежегодном докладе международной правозащитной организации Freedom House.



В докладе «Свобода в мире в 2018 году» анализирует ситуацию в 195 странах и 14 территориях с точки зрения политических прав и гражданских свобод граждан и касается событий в 2017 году.

Каждой стране или территории присваивается статус «свободный», «частично свободный» и «несвободный» по баллам, полученным в категориях политических прав и гражданских свобод по шкале от 1 до 7 баллов, где 1 является означает наиболее свободный, а 7 - наименее свободный.



Согласно докладу, рейтинг Грузии в категории политических прав и гражданских свобод в 2017 году остался неизменным на уровне 3 баллов; Страна по-прежнему остается в категории «частично свободных» стран. Однако Грузия вошла в список «стран, подлежащих наблюдению в 2018 году».



Недавно правящая Грузинская мечта приняла конституционные поправки, которые наряду с финансовой поддержкой со стороны миллиардера, бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили, ослабят вероятность сопротивления со стороны раздробленной оппозиции на будущих выборах, потенциально дополнительно усилит контроль со стороны правящей партии в течение следующих нескольких лет, - говорится о Грузии в той части доклада, в которой речь идет о странах «подлежащих наблюдению в 2018 году».



Грузия также упоминается в части доклада, касающейся Евразии. «Наиболее тревожную угрозу для демократии в регионе представляли собой авторитарные силы, которые пересекли границы, чтобы наказать своих оппонентов. Переселившийся азербайджанский журналист Афган Мухтарлы был похищен в Тбилиси, предположительно, грузиноязычными лицами, затем перевели его через границу в Азербайджан, что породило опасения по поводу участия властей Грузии в похищении», - говорится в докладе.



В исследовании Freedom House сепаратистская Абхазия и Южная Осетия относятся к категории «спорных территорий». Аналогично предыдущим докладам, Цхинвальскому региону присвоен статус «не свободной» территории, а Абхазия вновь входит в категорию «частично свободной» территории. Как и в предыдущих докладах, Абхазия имеет 4 балла в категории политических прав, а в категории гражданских свобод - 5 баллов; В то же время, у сепаратистской Южной Осетии имеются 7 баллов в категории политических прав и 6 баллов в категории гражданских свобод.