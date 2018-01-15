Президент наложил вето на поправки к Закону «О вещании»

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили воспользовался правом вето в отношении поправок, внесенных в Закон «О вещании» 22 декабря 2017 года, которые предоставляют Общественному вещателю Грузии больше свободы в распоряжении бюджетными средствами и получении дополнительных доходов от коммерческой рекламы.



В обосновании решения президент отмечает, что «Общественный вещатель, как добро, не должно быть поставлено против другого важного добра – многообразия СМИ, угрозу которому Маргвелашвили видит в вхождении Общественного вещателя, получающего государственное финансирование, на рынок коммерческой рекламы. По его словам, это может снизить доходы частных телекомпаний; а без средств для существования СМИ не смогут играть роль четвертой власти.



«В результате мы можем получить такую ситуацию, что диверсификация медиа, как одно из главных демократических благ, может пострадать, что неприемлемо для меня», - заявил президент.



Маргвелашвили также подверг критике и те поправки к Закону «О вещании», которые предусматривают исключение ОВГ из системы государственных закупок. По его словам, он разделяет мнение, что Закон «О закупках» требует улучшения, но внесенные в Закон «О вещании» поправки по направлению закупок являются «не заменой существующего жесткого закона (о закупках) более лучшим, европейским стандартом, а упразднением в полной мере тех норм, которые созданы для того, чтобы финансируемые из налогов наших граждан средства расходовались прозрачно».



Президент выразил надежду, что Парламент «хорошо осознает» его мотивированные замечания и «примет решение, как для сохранения медиа-плюрализма, так и по направлению бережливого и прозрачного расходования государственных средств».



Поправки, инициированные к Закону «О вещании», вызвали протест со стороны частных телекомпаний и гражданского общества. Поправки неприемлемы также для парламентской оппозиции, и для части представителей правящей партии, которая не поддержала законопроект во время второго и третьего слушаний.



По заявлению председателя Парламента Ираклия Кобахидзе, при обсуждении законопроекта в декабре прошлого года депутаты приняли «информированное и продуманное решение», «но мы готовы снова провести обсуждение в связи с вето и еще раз осознать те вопросы, которые поддержал Парламент Грузии».



Прежде чем президент использовал право вето, на чем настаивали представители частных телекомпаний и гражданского общества, президент провел с ними консультации, а также с менеджментом и членами Попечительского совета ОВГ. Последнюю встречу в связи с Законом «О вещании» парламентский секретарь Анна Нацвлишвили провела 12 января с Коалицией за адвокацию медиа, в которую входят АМЮГ, Хартия журналистской этики, Фонд «Открытое общество – Грузия» и другие организации.