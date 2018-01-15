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К президентским выборам в РФ в Абхазии откроются 16 избирательных участков
Civil Georgia, Tbilisi / 15 Янв.'18 / 17:14

К назначенным на 18 марта президентским выборам в Российской Федерации в Абхазии будут открыты 16 избирательных участков, - заявил «посол» России в оккупированной Абхазии Семен Григорьев на встрече с лидером региона Раулем Хаджимба и другими местными официальными лицами.

После встречи администрация Хаджимба сообщила, что премьер-министру оккупированного района Беслану Барциц поручено координировать подготовительные работы. «Правительство приложит максимальные усилия для того, чтобы выборы Президента России на территории Абхазии прошли на высоком уровне, как это было уже не раз», - заявил Барциц.

Посол России в оккупированной Южной Осетии Марат Кулахметов и цхинвальский лидер Анатолий Бибилов аналогичную встречу провели 15 января, на которой Бибилов призвал избирателей исполнить свой «гражданский долг», и «принять активное участие в предстоящих выборах Президента Российской Федерации..

В оккупированной Южной Осетии будут открыты девять избирательных участков; Пять из них будут открыты в Цхинвали, а остальные четыре будут открыты в Знаури, Джава и в центре Ахалгори, а также в селе Дмениси.

По информации Центральной избирательной комиссии РФ, к выборам президента России 2012 года в Абхазии было зарегистрировано 89 000 избирателей. Что касается Цхинвальского региона, то число избирателей там составляло 36 500 человек.
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О Сивил Джорджия
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