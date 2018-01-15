ЕС призывает к «основательному и прозрачному» расследованию дела Мухтарлы

«Предполагаемое похищение Афгана Мухтара в Грузии, за которым последовал его арест и вынесение ему приговора в Азербайджане, по-прежнему требует основательного и прозрачного расследования», - говорится в заявлении пресс-спикера верховного представителя ЕС внешней политике и безопасности Федерики Могерини Маии Косьянчич.



«Все случаи лишения свободы, связанные с реализацией основных прав, незамедлительно должны быть пересмотрены Азербайджаном, и за этим должно последовать освобождение всех соответствующих лиц, в соответствии с международными обязательствами Азербайджана», - говорится в заявлении.





Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, занимавшийся журналистскими расследованиями, 29 мая 2017 года исчез в Тбилиси а на следующий день его задержали в Азербайджане. 12 января Белоканский районный суд приговорил его к 6 годам лишения свободы.



США также призвали к проведению прозрачного расследования этого дела. «Мы внимательно следим за расследованием Грузией предполагаемого похищения и вновь призываем к проведению «полного, прозрачного и своевременного» расследования», - отметил Государственный департамент США в своем заявлении 12 января.