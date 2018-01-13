Суд Азербайджана приговорил Афгана Мухтарлы к 6 годам лишения свободы

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, занимавшийся журналистскими расследованиями, который 29 мая прошлого года исчез в Тбилиси, а на следующий день был задержан в азербайджане, 12 января был приговорен Белоканский районным судом Азербайджана к 6 годам лишения свободы. Журналист обвинялся в незаконном пересечении границы, контрабанде иностранной валюты в крупном размере и оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов.



По данным Meydan TV, на заседании суда адвокаты Мухтарлы – Эльчин Садыгов и Немат Керимли заявили, что Мухтарлы границу пересек не по своей воле и что он был похищен в Грузии. Для подтверждения этого, адвокаты в качестве доказательств представили заявления, опубликованные на веб-страницах МВД и Главной прокуратуры Грузии, в которых отмечалось, что в Грузии расследование ведется по факту незаконного лишения свободы. Сторона защиты представила и другие материалы, согласно которым, по их словам, подтверждались факты слежки за Мухтарлы в Грузии. Дело против Мухтарлы адвокаты назвали «политически мотивированным» и настаивали на признании журналиста невиновным.



Азербайджанская Прокуратура ходатайствовала о присуждении обвиняемому 8 лет лишения свободы, но суд приговорил журналиста к 6 годам тюремного заключения.



На судебном процессе Афган Мухтарлы заявил, что преследование в его отношении связано с его журналистской деятельностью и расследованием коррупции властей Азербайджана. «Вы можете арестовать или убить нас, но другие продолжат борьбу. Нашей главной целью не является свержение Ильхама Алиева. Наша цель - дать людям надежду», - цитирует слова Афгана Мухтарлы Радио «Свобода».



На вердикт суда в отношении Мухтарлы откликнулась его супруга Лейла Мустафаева. Она говорит о политических мотивах дела и отмечает, что этот вердикт является «совместным решением правительств Грузии и Азербайджана, поскольку правительство Грузинской мечты во главе с премьер-министром Квирикашвили является соучастниками задержания и ареста Афгана. Это было организованным преступлением в Грузии, которое продолжилось в Азербайджане», - говорится в заявлении Лейлы Мустафаевой.



Об ответственности властей Азербайджана и Грузии говорит также представитель международной правозащитной организации Amnesty International на Южном Кавказе Леван Асатиани. По его словам, Мухтарлы является «узником совести» и должен быть освобожден безотлагательно.



Государственный департамент США выразил «обеспокоенность» по поводу вердикта, вынесенного азербайджанскому журналисту. «Мы призываем правительство Азербайджана, освободить г-на Мухтарлы и всех других лиц, арестованных за реализацию их фундаментальных свобод», - говорится в заявлении. Государственный департамент также призывает власти Грузии провести «полное, прозрачное и своевременное» расследование по делу возможного похищения Мухтарлы.



Афган Мухтарлы исчез в Тбилиси 29 мая, а на второй день оказался в СИЗО Азербайджана. 30 мая Афган Мухтарлы заявил, что неизвестные лица в Тбилиси принудительно посадили его в автомобиль около своего дома. Супруга журналиста Лейла Мустафаева, которая после исчезновения Мухтарлы еще в течение нескольких месяцев проживала в Тбилиси, требовала от властей Грузии расследования по делу исчезновения ее супруга и проводившейся в ее отношении слежки. В начале октября прошлого года Лейла Мустафаева покинула Грузию переехала на проживание в Европу.



Исчезновение журналиста в Грузии и его арест в Азербайджане вызвали активные отклики и протест со стороны президента Грузии, грузинских оппозиционных партий, журналистов и гражданского общества, а также международных организаций. По факту исчезновения Мухтарлы в Грузии началось расследование по первой части статьи 143 Уголовного кодекса Грузии (незаконное лишение свободы). Народный защитник Грузии, который занимался мониторингом дела, неоднократно требовал от властей Грузии присвоить Мухтарлы статус пострадавшего и провести эффективное расследование этого дела.



В декабре прошлого года, комментируя расследование по делу Мухтарлы на встрече с парламентской оппозицией, премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил: «Это очень тяжелый вопрос, и мы также признаем, что это был очень серьезный провал».