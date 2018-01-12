О Civil.ge
Eng | Geo | Rus
Последнее обновление: 15:55 - 12 Янв.'18
RSS
Mobile
Twitter
Facebook
АМЮГ обратилась в Страсбургский суд по делу убийства Гиги Отхозория
Civil Georgia, Tbilisi / 12 Янв.'18 / 15:55

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой против России по делу убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория.

АМЮГ, которая подала жалобу от имени членов семьи Гиги Отхозория, указывает на нарушение статьи 2 Европейской конвенции (право на жизнь) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в отношении заявителей со стороны Российской Федерации.

«За нарушение прав человека, предусмотренных в Европейской конвенции, а также за действия де-факто властей Абхазии на территории оккупированной Абхазии ответственность возлагается на Российскую Федерацию, как на государство, осуществляющее эффективный контроль на указанной территории», - говорится в пресс-релизе АМЮГ от 12 января.

Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года, на территории, контролируемой Тбилиси, возле пропускного пункта «Хурча-Набакеви» между сепаратистской Абхазией и остальной Грузией. Случай был зафиксирован камерами наблюдения, на записи которых виден момент, когда Гигу Отхозория убивают контрольным выстрелом после нескольких выстрелов, произведенных в его направлении.

Кутаисский апелляционный суд утяжелил наказание абхазскому пограничнику, которого Зугдидский городской суд приговорил к тюремному заключению на 12 лет заочно, и срок наказания был увеличен до 14 лет. По просьбе властей Грузии, Интерпол объявил розыск в отношении абхазского пограничника Рашида Канджиоглы по «красному циркуляру». Власти оккупированной Абхазии, которые ранее заявляли, что Канджиоглы был присужден домашний арест, 21 апреля 2017 года прекратили дело против него.

Решение Сухуми о прекращении дела против Канджиоглы осудили Делегация ЕС в грузии и Европейский союз, так как, по их заявлению, это «препятствует осуществлению правосудия».

Европейский суд по правам человека, которая расположен в Страсбурге, принимает решения по индивидуальным и государственным искам о предполагаемых нарушениях гражданских и политических прав, отраженных в Европейской конвенции прав человека.

На эту же тему
Последние новости
12 Янв.'18 15:55
АМЮГ обратилась в Страсбургский суд по делу убийства Гиги Отхозория
АМЮГ заявляет, что Москва нарушила Европейскую конвенцию прав человека.
12 Янв.'18 13:19
Игорь Чрнадак: Визит Бибилова наносит ущерб репутации республики Српска
Этому заявлению предшествовала нота протеста, которую Грузия направила Сараево в связи с визитом Бибилова.
11 Янв.'18 19:17
Еще одному обвиняемемому в содействии террористоической деятельности избрали предварительное заключение
Житель Панкисского ущелья Зураб Идоидзе был задержан Службой госбезопасности 9 января.
11 Янв.'18 18:39
Руководство Грузии комментирует смерть Мачаликашвили
Темирлан Мачаликашвили получил ранение в голову во время спецоперации 26 декабря и его не удалось спасти.
11 Янв.'18 16:57
Грузия в докладе, подготовленном демократами Сената США
Документ, подготовленный сенатским Комитетом по внешним отношениям, описывает действия России по оказанию влияния на Грузию.
11 Янв.'18 11:34
Сараево: Мы уважаем территориальную целостность Грузии
Заявление последовало за нотой протеста Грузии в связи с проходящим визитом Анатолия Бибилова в республику Српска.
10 Янв.'18 18:46
Южная Осетия и республика Српска подписали соглашения
Бибилов и Додик подчеркнули, что цхинвальский лидер посетил «республику Српска, а не Боснию и Герцеговину».
10 Янв.'18 16:11
По делу беспорядков в Батуми двум обвиняемым присудили лишение свободы на 1,5 года
Ираклий Чхвиркия и Мераб Гогоберидзе находились в предварительном заключении с апреля 2017 г.
10 Янв.'18 11:32
В больнице скончался молодой человек, получивший ранение в Панкиси
18-летний Темирлан Мачаликашвили получил тяжелое ранение во время спецоперации, проведенной СГБ 26 декабря.
09 Янв.'18 18:06
СГБ задержала еще одного человека по обвинению в связи с терроризмом
СГБ задержала Зураба Идоидзе по обвинению в оказании помощи подозреваемым в терроризме.

О Сивил Джорджия
Civil.Ge © 2001-2013, Ежедневные новости онлайн
Место регистрации: ул. Долидзе 2, IV этаж.
85