АМЮГ обратилась в Страсбургский суд по делу убийства Гиги Отхозория

Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой против России по делу убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория.



АМЮГ, которая подала жалобу от имени членов семьи Гиги Отхозория, указывает на нарушение статьи 2 Европейской конвенции (право на жизнь) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) в отношении заявителей со стороны Российской Федерации.



«За нарушение прав человека, предусмотренных в Европейской конвенции, а также за действия де-факто властей Абхазии на территории оккупированной Абхазии ответственность возлагается на Российскую Федерацию, как на государство, осуществляющее эффективный контроль на указанной территории», - говорится в пресс-релизе АМЮГ от 12 января.



Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года, на территории, контролируемой Тбилиси, возле пропускного пункта «Хурча-Набакеви» между сепаратистской Абхазией и остальной Грузией. Случай был зафиксирован камерами наблюдения, на записи которых виден момент, когда Гигу Отхозория убивают контрольным выстрелом после нескольких выстрелов, произведенных в его направлении.



Кутаисский апелляционный суд утяжелил наказание абхазскому пограничнику, которого Зугдидский городской суд приговорил к тюремному заключению на 12 лет заочно, и срок наказания был увеличен до 14 лет. По просьбе властей Грузии, Интерпол объявил розыск в отношении абхазского пограничника Рашида Канджиоглы по «красному циркуляру». Власти оккупированной Абхазии, которые ранее заявляли, что Канджиоглы был присужден домашний арест, 21 апреля 2017 года прекратили дело против него.



Решение Сухуми о прекращении дела против Канджиоглы осудили Делегация ЕС в грузии и Европейский союз, так как, по их заявлению, это «препятствует осуществлению правосудия».



Европейский суд по правам человека, которая расположен в Страсбурге, принимает решения по индивидуальным и государственным искам о предполагаемых нарушениях гражданских и политических прав, отраженных в Европейской конвенции прав человека.