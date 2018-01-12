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Игорь Чрнадак: Визит Бибилова наносит ущерб репутации республики Српска
Civil Georgia, Tbilisi / 12 Янв.'18 / 13:19

Министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Чрнадак заявил 10 января, что визит делегации оккупированной Южной Осетии в Баня-Лука нанес ущерб международному имиджу республики Српска, и обесценил ее значение и международный статус.

Чирнадак отметил, что принятие Бибилова в республике Српска, которая признана международным содружеством полноправной единицей Боснии и Герцеговины, уравняло ее с регионом «с сомнительным международный статусом и значением» - Южной Осетией.

«Мы делаем все возможное, чтобы поддержать международную деятельность республики Српска и считаем, что она должна осуществлять как можно больше действий такого высокого уровня. Но то, что они сделали в отношении Южной Осетии, существенно повредило им на международной арене», - заявил Чрнадак журналистам в административной столице республики Српска, в городе Баня-Лука.

Он подтвердил, что в связи с этим случаем Грузия направиладипломатическую ноту, на которую ответило Министерство иностранных дел страны, и выразил надежду, что отношениям между Грузией и Боснией и Герцеговиной не будет причинен какой-нибудь долгосрочный ущерб.

Лидер цхинвальских властей Анатолий Бибилов посетил республику Српска с трехдневным визитом, где он встретился с президентом республики Милорадом Додиком, а 9 января принял участие в мероприятии, посвященном дню республики. Встреча Бибилова и Додика состоялась также в июне прошлого года, в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
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О Сивил Джорджия
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