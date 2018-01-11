Еще одному обвиняемемому в содействии террористоической деятельности избрали предварительное заключение

Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры и в качестве меры пресечения избрал предварительное заключение Зурабу Идоидзе, который был арестован 9 января Контртеррористическим департаментом Службы госбезопасности Грузии по обвинению в содействии террористической деятельности группе Ахмеда Чатаева.



Это решение было принято судом «с учетом характера преступления, угрозы и и других обстоятельств», так как посчитал, что «существует угроза совершения нового преступления, создания препятствий получению доказательств и сокрытия от правосудия».



По заявлению Тбилисского городского суда, согласно материалам дела, Зураб Идоидзе вместе с ранее задержанным Зурабом Горнакашвили, «на автомобиле последнего, направился к членам террористической организации в Турцию, где им передали мобильные телефоны и SIM-карты, а также обеспечили транспортировку членов террористической организации к границе Грузии со стороны Турции, с целью незаконного пересечения границы Грузии».



Зураб Идоидзе является пятым обвиняемым, которому избрали предварительное заключение по обвинению в оказании помощи группе Ахмеда Чатаева. Четверым другим задержанным по тому же обвинению избрали предварительное заключение 28 декабря 2017 года.



Уголовное преследование в отношении всех пяти обвиняемых ведется по третьей части 331-ой прима статьи Уголовного кодекса Грузии, которая касается предоставления услуг и обеспечения ресурсами террористов и террористической организации по предварительному осознанию, что вызвало тяжкие последствия. Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 17 до 20 лет или пожизненного заключения.