Руководство Грузии комментирует смерть Мачаликашвили

Президент, премьер-министр и председатель парламента Грузии прокомментировали смерть раненого во время спецоперации 26 декабря 18-летнего Темирлана Мачаликашвили, который скончался в больнице вчера.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили перед началом заседания правительства 11 января заявил, что правительство делает все, чтобы предотвратить угрозу терроризма, и что «когда приходится бороться с этим вызовом в своей собственной стране, тем более, когда дело касается наших граждан, это очень чувствительный вопрос и требует осторожности».



Премьер-министр также отметил, что именно в интересах власти входит, чтобы объективное и эффективное расследование за максимально кратчайшие сроки дало ответы на все вопросы в обществе. «Поэтому, сегодня, в этой обстановке, поспешные заявления или поспешные заключения наносят вред государственным интересам», - сказал он.



Гиорги Квирикашвили выразил соболезнования семье Темирлана Мачаликашвили и отметил, что он «печально», что не удалось спасти его, но «государство и врачи сделали все, чтобы сохранить ему жизнь. И с какими бы результатами ни завершилось расследование, я хочу выразить соболезнования его семье».



Парламентский секретарь президента Анна Нацвлишвили также прокомментировала этот вопрос и отметила, что смерть Мачаликашвили является «огромной трагедией для всей страны». «Очень важно, чтобы по этому делу было бы проведено расследование, которое будет объективным, и которое ответить на существующие в обществе вопросы», - заявил он.



Нацвлишвили пояснила, что у президента есть два вопроса по этому делу. «Один, естественно, будет направлен на то, какие меры были предприняты государством для того, чтобы этот факт не закончился таким трагическим результатом... Второе важное направление, за которое общественность требует ответа, это действия государства по направлению антитеррористической деятельности и эффективность этой деятельности».



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе выступил с кратким заявлением по этому вопросу и заявил: «Главное, чтобы мы дождались информации от правоохранительных органов, и после этого мы сделаем комментарии по этому вопросу».



Темирлан Мачаликашвили был одним из пяти граждан Грузии, для задержания которых 26 декабря 2017 года Контртеррористический департамент Служба госбезопасности провел спецоперации в Тбилиси и селах Ахметского района. После спецоперации, четырем задержанным, за исключением раненного Мачаликашвили, были выдвинуты обвинения в оказании финансовой и иной материальной помощи террористической деятельности группы Ахмеда Чатаева, и в качестве меры пресечения им избрали предварительное заключение.



Мачаликашвили получил ранение в голову во время спецоперации. По разъяснению СГБ, в ходе спецоперации Мачаликашвили пытался сопротивляться правоохранителям и взорвать ручную гранату, что привело к использованию «пропорциональной силы» со стороны сотрудников СГБ. Члены семьи Мачаликашвили отрицают это и заявляют, что правоохранители выстрелили в спящего подозреваемого.



По информации Прокуратуры, по делу ранения Мачаликашвили начато дело по подпункту б) третьей части статьи 333 Уголовного кодекса Грузии, которая касается «превышения служебных полномочий с применением насилия или оружия» и карается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет, и запретом занимать должность или заниматься деятельностью на срок до трех лет.