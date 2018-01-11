Грузия в докладе, подготовленном демократами Сената США

Лидер демократов в Комитете по внешним отношениям Сената США, сенатор Бен Кардин 10 января опубликовал доклад, в котором подробно излагаются агрессивные действия России за рубежом и который призывает Администрации президента Дональда Трампа противостоять этим угрозам.



206-страничный документ под названием «Асимметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США» упоминает и Грузию; В резюме документа говорится, что Москва совершила агрессивное нападение на Грузию и Украину после того, как они сблизились к ЕС и НАТО, и использовали против них «кибервойну, дезинформационные кампании и военную силу».



В докладе также говорится, что целью вмешательства России во внутренние дела Грузии и Украины было ослабление этих стран, чтобы они стали неудачными странами и не смогли в будущем вступить в западные институты, что было бы еще одним примером негативных последствий демократизации для русского народа.

Today Iâ€™m releasing a #RussiaReport documenting Vladimir Putinâ€™s 20-year attack on democratic institutions in his own country and Europe. To protect against what the Kremlin did to the U.S. in 2016, we need to first understand Putinâ€™s pattern. https://t.co/93mMMbGEgV — Senator Ben Cardin (@SenatorCardin) January 10, 2018

В документе также упоминается вторжение России в Грузию в 2008 году, когда наряду с военными операциями было предпринято и кибернападение. Согласно докладу, это был первый подобный случай.



Доклад также описывает действия России по усилению своего влияния в Грузии и ее пропагандистскую деятельность. «Помимо военных нападений на территорию Грузии, российские власти также поддерживают различные политические партии, НПО и пропагандистские усилия в стране», - говорится в докладе.



Согласно документу, одним из примеров является телекомпания «Обиективи», которая, «по сообщениям, с надеждой на финансирование из России поддерживала ультранационалистическую политическую партию «Альянс патриотов»». «Ксенофобный, гомофобный и антизападный нарратив помог «Альянсу патриотов» преодолеть избирательный барьер во время выборов в октябре 2016 года и войти в Парламент», - отмечается в докладе.



В документе также говорится, что российская пропаганда приобретает странный облик в Грузии и в качестве примера этого приводит заявления, согласно которым, Соединенные Штаты используют расположенный в Тбилиси Исследовательский центр общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара для проведения биологических экспериментов над населением Грузии.



Представители Демократической партии в Сенате считают, что хотя и трудно измерить влияние российской дезинформации и других невоенных действий на Грузию, «российские власти могут оказывать существенное влияние на Грузию, используя эти различные средства».