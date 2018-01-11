Сараево: Мы уважаем территориальную целостность Грузии

«У Боснии и Герцеговины хорошие и дружеские отношения с Грузией, основанные на уважении территориальной целостности и суверенитета двух стран», - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Боснии и Герцеговины, которое опубликовано изданием Nezavisne Novine, расположенном в городе Баня-Лука.



Это заявление последовало за нотой протеста, которую Грузия направила в Сараево, и в котором Тбилиси выразил протест в связи с проходящим визитом лидера оккупированной Южной Осетии Анатолия Бибилова в республику Српска, входящую в состав Боснии и Герцеговины.



«С учетом того, что проблема самопровозглашенной независимости региона Грузии Южной Осетии открытым вопросом, который, мы надеемся, что будет решен обеими сторонами, Босния и Герцеговина считает, что не должна вмешиваться во внутренние дела других государств и выражает надежду, что эти проблемы будут решены мирным путем и путем диалога между противостоящими сторонами», - говорится в заявлении.



Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины также разъясняет, что министерство официально не было информировано о визите югоосетинской делегации и что с этим процессом не имеет никакой связи. «Ответ на ноту протеста Грузии будет подготовлен на основании этой позиции и в соответствии с позитивной дипломатической практикой, характерной для дружеских отношений между двумя странами», - отмечается в сообщении министерства.



В заявлении также говорится, что 11 января министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорь Чрнадак проведет пресс-конференцию по этому вопросу.



Цхинвальский лидер Анатолий Бибилов находится с трехдневным визитом в республике Српска, где он уже встретился с президентом республики Милорадом Додиком и 9 января принял участие в мероприятии, посвященном дню республики.