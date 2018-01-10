Южная Осетия и республика Српска подписали соглашения

Лидер оккупированной Южной Осетии Анатолий Бибилов с трехдневным визитом побывал в сербской части Боснии и Герцеговины, республике Српска, где встретился с президентом Милорадом Додиком, а 9 января принял участие в мероприятиях, посвященных дню республики в городе Баня-Лука.



На встрече с Бибиловым 10 января Милорад Додик заявил, что он считает, что Южная Осетия «имеет полное суверенное право самой решать свою судьбу», и что для его администрации «вполне легитимно» сотрудничество с Цхинвали. Додик обещал Бибилову посетить Южную Осетию с ответным визитом.



Комментируя ноту протеста, направленную из Тбилиси в связи с визитом Бибилова, Додик отметил, что лидер Южной Осетии посетил республику Српска, а не Боснию и Герцеговину. Он также добавил, что республика Грузия не является другом республики Српска.



Бибилов провел параллели между республикой Српска и Южной Осетией и назвал их «близнецами», которые, по его словам, имеют одинаковые отношения с общим «стратегическим партнером – Российской Федерацией». Говоря о ноте Тбилиси, цхинвальский лидер отметил: «Я прибыл в республику Српска, а не в Боснию и Герцеговину».



После встречи Додика и Бибилова министр экономических отношений и регионального сотрудничества республики Српска Златан Клокич вместе с министром иностранных дел оккупированной Южной Осетии Дмитрием Медоевым подписал меморандум о взаимопонимании. Также был подписан о сотрудничестве между партией Бибилова «Единая Осетия» и партией Додика «Альянс независимых социал-демократов».



По сообщению пресс-службы Анатолия Бибилова, лидер цхинвальских властей сообщил Милораду Додику, что планируется назначение представителя Южной Осетии в республике Српска.



До посещения Боснии и Герцеговины Анатолий Бибилов побывал в городах Сербии Белграде и Нови-Сад. Перед этим он посетил ДНР, где побывал на линии фронта и местным бойцам, воюющим против украинской армии, передал в дар военные формы.