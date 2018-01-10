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По делу беспорядков в Батуми двум обвиняемым присудили лишение свободы на 1,5 года
Civil Georgia, Tbilisi / 10 Янв.'18 / 16:11

Батумский городской суд приговорил сегодня к лишению свободы на один год и шесть месяцев Ираклию Чхвикрия и Мерабу Гогоберидзе, который с апреля 2017 находились в предварительном заключении по делу беспорядков, произошедших в городе Батуми в прошлом году.

По заявлению Прокуратуры, Чхвиркия и Гогоберидзе обвинялись в организации «группового насилия» 11-12 марта 2017 г. в городе Батуми, в результате которых, были сожжены автомобили полиции и частные автомашины, а также повреждены магазины и городская инфраструктура. Преступление предусматривало лишение свободы до 9 лет, но судья Давид Мамисеишвили не разделил позицию Прокуратуры, и совершенное Чхвиркия и Гогоберидзе правонарушение переквалифицировал на более легкое преступление – организацию «групповых действий», за которое в виде максимального наказания предусмотрено лишение свободы до трех лет. В итоге, оба обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на срок в один год и шесть месяцев.

Обосновывая пирнятое решение, судья Мамисеишвили заявил Ираклию Чхвиркия, что в его действиях не вырисовывается организация насилия, но добавил, что Чхвиркия пытался сделать «что-то полезное» для партии (Единого национального движения), из рядов которой он был исключен после событий в Батуми. Второй обвиняемый Мераб Гогоберидзе не присутствовал на вынесении вердикта.

Судебный процесс над Чхвиркия и Гогоберидзе начался в мае 2017 года. Подсудимые не признавали себя виновными. В то же время, оппозиционные партии Единое национальное движение и Европейская Грузия назвали дело Чхвиркия «политически мотивированным».

Беспорядки в Батуми начались 11 марта, около гостиницы «Батуми Плаза» после того, как Патрульная полиция оштрафовала гражданина за неправильную парковку, а позже задержала его за оказание сопротивления полиции. За этим последовала масштабная акция протеста, который завершилась 12 марта на рассвете после того, как для разгона митингующих были мобилизованы дополнительные силы спецназа. В ходе беспорядков в Батуми были повреждены и сожжены несколько автомобилей полиции и частные автомобили граждан.

По сообщениям СМИ, обвинения по делу о беспорядках в Батуми были выдвинуты 21 лицу. 18 из них признали обвинения в участии в беспорядках и с ними были оформлены процессуальные сделки. Еще одному обвиняемому Лаше Деканадзе, который аналогично Чхвиркия и Гогоберидзе, не признал вину, в ноябре прошлого года присудили лишение свободы на один год и три месяца за хулиганство.

Срок отбывания наказания для Чхвиркия и Гогоберидзе отсчитывается со дня их ареста – 23 апреля 2017 года. Сторона защиты собирается опротестовать вердикт суда в Апелляционном суде.
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