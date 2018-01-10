В больнице скончался молодой человек, получивший ранение в Панкиси

18-летний Темирлан Мачаликашвили, который получил ранение во время спецоперации, проведенной Службой госбезопасности в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 г., скончался в больнице им. Михаила Архангела в Тбилиси сегодня в 8 ч. утра.



По словам врача больницы Зазы Лурсманашвили, состояние пациента «резко ухудшилось на рассвете, были зафиксированы четыре эпизода остановки сердца и реанимация завершилась безуспешно». Мачаликашвили все это время после ранения оставался в бессознательном положении и находился на искусственном дыхании.



Темирлан Мачаликашвили ранение получил в области головы. По разъяснению СГБ, во время спецоперации он пытался сопротивляться правоохранителям и взорвать ручную гранату, вследствие чего сотрудники СГБ были вынуждены применить «пропорциональную силу». Члены семьи Мачаликашвили опровергают это и заявляют, что правоохранители выстрелили в спящего подозреваемого.



По просьбе семьи Мачаликашвили, Министерство здравоохранения вело переговоры с клиниками различных стран, чтобы продолжить лечение пациента за рубежом. Наконец, было решено перевести раненного в одну из клиник в Турции, но до этого семья Мачаликашвили несколько раз выразила подозрения, что в в отборе клиники участвовала Служба госбезопасности, что, по словам членов его семьи, создало бы угрозу жизни молодого человека.



Семья Мачаликашвили и адвокаты требовали от Прокуратуры, чтобы раненому молодому человеку присвоили статус пострадавшего, чтобы были защищены его процессуальные права. Они также обвиняли СГБ в нарушении презумпции невиновности в отношении Мачаликашвили, что, по их словам, выразилось в распространении видеоматериала, отражающего связь Мачаликашвили с лицами, обвиняемыми в терроризме.



Темирлан Мачаликашвили был одним из пяти граждан Грузии, с целью задержания которых Контртеррористический департамент СГБ Грузии 26 декабря 2017 года провел спецоперации в Тбилиси и селах Ахметского района. После спецоперации, четырем задержанным, кроме Мачаликашвили, в качестве меры пресечения избрали предварительное заключение по обвинению в оказании финансовой и иной помощи террористической деятельности группы Ахмеда Чатаева. По тем же обвинениям Контртеррористический департамент СГБ 9 января в Панкисском ущелье задержал еще одного человека, Зураба Идоидзе, в результате проведенной 9 января спецоперации.