СГБ задержала еще одного человека по обвинению в связи с терроризмом

Контртеррористический департамент Службы госбезопасности Грузии задержала еще одного жителя Ахметского района по обвинению в финансировании терроризма, оказания материальной поддержки и обеспечения ресурсами террористической деятельности.



По информации Службы госбезопасности, задержанный Зураб Идоидзе вместе с задержанным ранее Зурабом Горнакашвили прибыл в турецкий город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группы.



«Задержанный, вместе с Зурабом Горнакашвили довез на автомобиле Ахмеда Чатаева и членов его группы из их временного жилья до турецко-грузинской границы, к «зеленой линии» Кирнати-Марадиди», - говорится в заявлении СГБ.



Согласно тому же заявлению, расследование ведется по третьей части прима статьи 331 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает финансирование терроризма, оказание иной материальной поддержки или обеспечение ресурсами террористической деятельности и предусматривает лишения свободы от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.