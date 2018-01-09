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Последнее обновление: 18:06 - 9 Янв.'18
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СГБ задержала еще одного человека по обвинению в связи с терроризмом
Civil Georgia, Tbilisi / 9 Янв.'18 / 18:06

Контртеррористический департамент Службы госбезопасности Грузии задержала еще одного жителя Ахметского района по обвинению в финансировании терроризма, оказания материальной поддержки и обеспечения ресурсами террористической деятельности.

По информации Службы госбезопасности, задержанный Зураб Идоидзе вместе с задержанным ранее Зурабом Горнакашвили прибыл в турецкий город Хопа для оказания помощи Ахмеду Чатаеву и членам его группы.

«Задержанный, вместе с Зурабом Горнакашвили довез на автомобиле Ахмеда Чатаева и членов его группы из их временного жилья до турецко-грузинской границы, к «зеленой линии» Кирнати-Марадиди», - говорится в заявлении СГБ.

Согласно тому же заявлению, расследование ведется по третьей части прима статьи 331 Уголовного кодекса Грузии, которая подразумевает финансирование терроризма, оказание иной материальной поддержки или обеспечение ресурсами террористической деятельности и предусматривает лишения свободы от 17 до 20 лет или пожизненное заключение.

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О Сивил Джорджия
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