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Президент назначил нового парламентского секретаря
Civil Georgia, Tbilisi / 9 Янв.'18 / 16:20

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назначил бывшего председателя Ассоциации молодых юристов Анну Нацвлишвили на должность своего парламентского секретаря.

Анна Нацвлишвили заменит на этом посту в администрации президента Анну Долидзе, которая с 17 января приступит к исполнению полномочий на должности члена Высшего совета юстиции.

По словам Маргвелашвили, грузинское общество знает Анну Нацвлишвили, как защитником прав человека и «одного из самых принципиальных и важных голосов в тех государственных, правовых и законодательных процессах, которые развивались в нашей стране за последние годы».

По его же словам, президент продолжит сотрудничество с Парламентом Грузии. «Надеюсь, что это сотрудничество будет ориентировано на создание лучшей правовой и политической реальности в Грузии», - добавил Маргвелашвили.

Говоря о своей будущей деятельности, Анна Нацвлишвили выразила надежду, что сотрудничество с Парламентом и государственными организациями, участвующими в законодательном процессе, «будет основываться на принципе уважения» и будет «конструктивным и эффективным».

Анна Нацвлишвили возглавляла Ассоциацию молодых юристов Грузии в течение трех лет с декабря 2014 года.
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