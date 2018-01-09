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Президент назначил Анну Долидзе членом Высшего совета юстиции
Civil Georgia, Tbilisi / 9 Янв.'18 / 12:42

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 8 января назначил своего парламентского секретаря Анну Долидзе членом Высшего совета юстиции. Анна Долидзе приступит к исполнению рассчитанных на четыре года своих полномочий с 17 января и в ВСЮ сменит назначенного по квоте президента члена совета Вахтанга Мчедлишвили.

Представляя нового члена совета, Маргвелашвили рассказал о проблемах судебной власти и роли системы правосудия.

По словам Георгия Маргвелашвили, «система правосудия в истории независимой Грузии остается той Ахиллесовой пятой, которая сопровождает в качестве проблемы все власти». По его же словам, Высший совет юстиции, как орган, созданный для обеспечения независимости судебной власти, должен стать более прозрачным и эффективным, для чего важно улучшить законодательную базу и обеспечить наличие в этой системе профессиональных и принципиальных людей.

Представляя Долидзе в качестве члена Высшего совета юстиции, Маргвелашвили назвал Анну Долидзе «высококвалифицированным, мужественным и верным адвокатом, защищающим высшие ценности страны». В свою очередь, Анна Долидзе рассказала о своих приоритетах на новой должности, в числе которых она назвала быстрое правосудие, «обеспечение открытости и подотчетности перед народом», а также «повышение доверия к судебной власти».

Анна Долидзе с 2004 года возглавляла Ассоциацию молодых юристов Грузии, а с 2006 года активно участвовала в кампании, главным требованием которой было наказать высокопоставленных чиновников, подозреваемых к причастности убийству Сандро Гиргвлиани. С 2007 года она продолжила обучение в США, где в дальнейшем занималась педагогической деятельностью в различных университетах. В мае 2015 года Долидзе была назначена заместителем тогдашнего министра обороны Тины Хидашели. В феврале 2016 года Маргвелашвили выдвинул кандидатуру Анны Долидзе на должность судьи Верховного суда, но в июне того же года Парламент отклонил ее кандидатуру, после чего Анна Долидзе стала парламентским секретарем президента Грузии. В 2016 году Анна Долидзе участвовала в конкурсе по представлению кандидатов на должность судьи ЕСПЧ, но правительство Грузии не ввело ее в окончательный список трех кандидатов.

Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе откликнулся на назначение нового члена Высшего совета юстиции. «Печальным событием является, в целом, то, что на те должности, которые являются независимыми должностями... президент регулярно выдвигает своих сотрудников. Это очень плохая тенденция», - заявил председатель Парламента.

Высший совет юстиции, являющийся главным координирующим органом судебной системы, состоит из 15 членов. В состав совета входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных Конференцией судей, а также шесть членов, не являющихся судьями, пять из которых избираются Парламентом Грузии, а одного представляет президент.

За последние годы решения ВСЮ о назначении и освобождении с должности судей неоднократно становились объектом острой критики со стороны гражданского сектора.
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