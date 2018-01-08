Хаджимба прокомментировал решение комиссии по делу Лукава

Лидер оккупированной Абхазии Рауль Хаджимба 6 января выступил с заявлением, в котором говорится, что намерен работать с парламентом Сухуми, чтобы «в кратчайшие сроки» представить пятого и последнего судью Конституционного суда.



Заявление было сделано в ответ на решение Следственной комиссии парламента оккупированного региона по делу жителя Гальского района Георгия Лукава. Освобождения Лукава из заключения вызвало протест против властей Сухуми.



Решение Комиссии, которое было утверждено абхазским парламентом 5 января, предусматривает комплектование состава Конституционного суда в полной мере и передачу ему материалов по освобождению Лукава, чтобы суд принял решение о законности помилования заключенного со стороны Хаджимба.



Комиссия выразила готовность подготовить законопроект, который «ограничит помилование для тех лиц, которые совершили особо тяжкие преступления на территории Абхазии», а также посоветовала раулю Хаджимба приостановить полномочия главы своей администрации до того, как Конституционный суд рассмотрит дело о помиловании.



В заявлении от 6 января Хаджимба соглашается с запланированным законопроектом, который ограничивает право лидера региона о помиловании заключенных в случае тяжких преступлений, но он не согласился с рекомендацией о приостановлении полномочий главы его администрации.



Три оппозиционных депутата - Батал Табагуа, Батал Айба и Аслан Бжания не поддержали решение комиссии о передаче материалов дела укомплектованному в полной мере Конституционному суду и взамен потребовали вмешательства Верховного суда. Несмотря на их протест, решение все равно было принято; Табагуа и Айба проголосовали против решения.



5 января, перед тем, как комиссией было принято решение, Хаджимба пришел в парламент, а затем обратился к митингующим, собравшимся у парламента. Лидер региона заявил, что освобождение Лукава из заключения было «политическим решением», целью которого было учесть интересы цхинвальских властей в рамках трехстороннего формата обмена заключенными.



Цхинвальский лидер Анатолий Бибилов 4 января опубликовал заявление, в котором подтвердил, что действия Сухуми были предприняты в соответствии с интересами Цхинвали по освобождению заключенных; Он выразил надежду, что «помощь братскому осетинскому народу, проявившаяся в доброй политической воле Президента Р. Д. Хаджимба, не станет причиной общественно-политической напряженности в Абхазии».



Участникам акции протеста, которые оставались митинга протеста до 5 января остались в у здания парламента до ночи 5 января, не понравилось решение комиссии, согласно которому, окончательная оценка действий Хаджимба была поручена Конституционному суду. Однако несколько депутатов призвали участников акции к спокойствию; Среди них были спикер парламента Валерий Кварчия и бывший лидер сухумских властей Александр Анкваб.



Согласно конституции оккупированного региона, если Конституционный суд примет решение о том, что решение Хаджимба о помиловании Лукава было незаконным, парламент может объявить ему импичмент двумя третями голосов. Однако в парламенте, состоящем из 34 членов, большинство составляют сторонники Хаджимба.