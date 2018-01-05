Суд Грузии признал Саакашвили виновным по делу помилования осужденных за убийство Гиргвлиани

Тбилисский городской суд 5 января признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злонамеренным использовании служебных полномочий, что выразилось в помиловании сотрудников МВД Грузии, осужденных за убийство Сандро Гиргвлиани.



По утверждению стороны обвинения, спустя несколько недель после произошедшего 27 января 2006 года убийства, президент Саакашвили пообещал тогдашнему начальнику Департамента конституционной безопасности МВД Давиду Ахалаия, что помилует сотрудников тех департамента, которые согласились бы взять на себя ответственность за убийство Гиргвлиани и не выдадут заказчиков и непосредственных участников преступления, занимающих высокие должности.



По заявлению Прокуратуры, 24 ноября 2008 года, Михаил Саакашвили, «злонамеренно воспользовавшись своими служебными полномочиями, в соответствии с обещанием, которое он дал предварительно Давиду Ахалаия, в обход Комиссии по помилованию, помиловал и и сократил вдвое наказание осужденным – Геронтию Алания, Александру Чагава, Михаилу Бибилуридзе и Автандилу Апциаури, после чего стало возможным использовать правовой механизм условно досрочного освобождения в их отношении».



По информации Тбилисского городского суда, Михаилу Саакашвили было присуждено лишение свободы на четыре года, также на два года он права занимать должность на публичной службе. Согласно той же информации, на основании Закона «об амнистии» 2012 года, назначенные Михаилу Саакашвили наказания сокращены на одну четверть и, в итоге, присуждено лишение свободы на срок три года, а запрет на работу на публичной службе – на один год и шесть месяцев. Вердикт был вынесен заочно.



Со дня выдвижения обвинений Михаилу Саакашвили по делу Гиргвлиани до этого времени сторона защиты называла претензии Прокуратуры «абсурдными» и «политически мотивированными», указывая на норму Конституции Грузии, которая определяет право президента на помилование в качестве его эксклюзивных полномочий. Сторона защиты также утверждала, что в деле не было никаких прямых доказательств, подтверждающих, что Михаил Саакашвили пообещал помиловать осужденных по делу Гиргвлиани.



На заключительном этапе судебного разбирательства Саакашвили защищал казенный адвокат, который подключился к делу после того, как бывший президент Грузии выразил недоверие суду и отозвал своих адвокатов.



Обвинительный вердикт суда вызвал протест представителей Единого национального движения, пришедших в здание суда, чтобы поддержать Михаила Саакашвили. Представитель Политического совета оппозиционной партии Заза Бибилашвили назвал судью, рассматривавшего дело Гиргвлиани, «уголовным преступником» и обвинил его в действии под диктовку бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили и собравшихся вокруг него «предателей». По словам Бибилашвили, этот судья «вынес приговор всем, кто дал ему приказ в «стеклянном дворце» (предположительно, имеется в виду частная резиденция миллиардера Иванишвили), можно сказать, в целом, режиму».



На решение суда откликнулся и сам Михаил Саакашвили.



«Но этот «приговор» так же, как и параллельный процесс в Киеве, показывают, что олигархические власти в Украине и Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня, как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», - отметил Саакашвили в своем заявлении на Facebook 5 января.



Это первый вердикт, который вынесен в Грузии против Саакашвили. С 2014 года уголовное преследование против бывшего президента ведется еще в рамках нескольких дел. Саакашвили обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями по делу разгона митинга 7 ноября 2007 года, вторжения и «захвата» телекомпании «Имеди», а также по делу нападения на оппозиционного депутата Валерия Гелашвили. Бывший президент также обвиняется в растрате бюджетных средств в крупных размерах (8,8 млн лари).



Обвинения против Михаила Саакашвили были выдвинуты после того, как в 2013 году он покинул Грузию после истечения его второго президентского срока.



В мае 2015 года, по решению президента Украины Петра Порошенко, бывший президент Грузии стал гражданином Украины и был назначен губернатором Одесской области Украины. Саакашвили ушел с должности губернатора в ноябре 2016 года из-за ухудшения отношений с Порошенко, перешел в оппозицию и в начале 2017 года основал свою политическую партию «Движение новых сил».



В июле 2017 года Саакашвили, который находился в то время в США, лишили гражданства Украины, но в сентябре того же года экс-президенту Грузии удалось вернуться в Украину и возглавить акции протеста против действующей власти Украины. В декабре 2017 года власти Украины обвинили его в поддержке преступных группировок и сокрытии их преступной деятельности. Саакашвили пытались арестовать дважды, но ему удалось освободиться сперва с помощью сторонников, а в следующий раз, по решению суда.



События, развивающиеся после того, как Саакашвили лишили гражданства Украины, бывший президент Грузии связывает с согласованными действиями «двух олигархов» - президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили.